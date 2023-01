A 14 años del terremoto de Cinchona, varios datos claves

Buenos días. Una excompañera de El Financiero me pasó un video de cómo vivimos en la redacción el terremoto de Cinchona hace 14 años. Aquí en San José, por supuesto, tuvimos el susto, que no se compara con lo sufrido en la zona. Más adelante les muestro los datos.

Antes una nota de la fuente: sobre nuestra publicación de ayer, Intel aclara que —por las pocas vacantes disponibles— no quieren generar falsas expectativas de contratación.

Ahora veamos este dato de cierre anual:

¢5.737.528 millones

Es el valor alcanzado por 329,9 millones de transacciones durante el año 2022 en el Sistema de Pagos Electrónicos (Sinpe), según información actualizada por el Banco Central.

*********

El terremoto de Cinchona en datos

El sismo de 6,2 Mw ocurrió el jueves 8 de enero de 2009 a las 1:21 p.m., con epicentro a 4 km al suroeste de Cinchona (a una profundidad de 7 km), asociado a las fallas Vara Blanca-Ángel (de 20 km de extensión) localizadas en el flanco este del volcán Poás, de acuerdo con el detalle del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional.

Es el evento de mayor magnitud en los últimos 157 años en esa zona, donde los principales sismos se mantuvieron entre 5 y 6 Mw.

Fue precedido el 7 de enero por otro evento de 4,5 Mw, ubicado 4 km al noroeste de Fraijanes (a menos de 3 km del terremoto de Cinchona) y el cual tuvo 25 réplicas de menos de 3 Mw. Tras el terremoto de Cinchona El Ovsicori registró 1.032 réplicas en todo enero de 2009.

Inicialmente se reportó el fallecimiento de 22 personas y más de 100 desaparecidos. Posteriormente se indicó que hubo 42 muertes.

El poblado de Cinchona, incluyendo casi 80 familias que perdieron sus casas, fue reubicado en Cariblanco. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos reportó el colapso parcial o total de más de 1.000 viviendas, como resultado de —aparte la fuerza del sismo— probables omisiones de las normas del Código Sísmico y fallas de construcción.

El Ministerio de Agricultura estimó las pérdidas en ¢1.812 millones en la actividad productiva. Los daños se extendieron más allá de la zona: la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en una reciente evaluación de riesgos, recordó que con el terremoto —por los deslizamientos— se dio un flujo de lodo en el río Sarapiquí que afectó “una gran área de zonas de pastoreo y mató a un gran número de cabezas de ganado”.

La Red Sismológica Nacional, de la Universidad de Costa Rica, consignó que la CNE estimó las pérdidas en $492 millones, casi el triple que el terremoto de Limón en 1991 (que fue de 7,7 Mw).

Como anotamos en setiembre pasado, siempre queda por sumar los costos de reconstrucción tras un desastre natural.

*********

bv | La prosperidad que traen las mujeres

(Contenido comercial)

Con presencia en 70 países y 155,000 colaboradores a nivel mundial, Cargill tiene como propósito nutrir al mundo de una manera segura, responsable y sostenible. Actualmente, en la empresa se avanza para lograr la paridad y equidad de género en todas las áreas y equipos de trabajo.

Costa Rica es ejemplo de esto, ya que la gerencia general de Cargill Proteína Latinoamérica en el país es liderada por Verónica Castro, nicaragüense con más de 15 años de trayectoria en la compañía y residente en Costa Rica desde el 2016.

Verónica Castro, Gerente General, Cargill Proteína Latinoamérica Costa Rica.

*********

Tres infos para el día

Preocupaciones de los ticos Copiado!

La coyuntura económica y el alto costo de los bienes y servicios son las principales preocupaciones del 75% de las 924 personas de todo el país consultadas en un sondeo realizado por Coopenae.

¿Adónde viajan? Copiado!

Las principales categorías de destino de huéspedes estadounidenses en 2022: piscina, playa, ciudad icónica, tropical, campo, cabaña, surf, lago y esquí, según Airbnb.

(Alonso Tenorio)

Metaverso y realidad virtual Copiado!

El metaverso y la realidad virtual son los temas clave que dominan el CES Las Vegas, según la plataforma de análisis de redes sociales de GlobalData.

*********

La cita

“La gran mayoría de la madera de exportación de Costa Rica es de reforestación. La madera que se exporta está certificada”. — Pedro Beirute, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

En El Financiero mis colegas trabajaron en estas publicaciones:

Economía y Política | Tatiana Soto cuenta que la Unión Europea impondrá varias prohibiciones a la industria mundial de madera y que Costa Rica se verá beneficiada por sus certificados de reforestación.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos muestra los 91 países a los que el pasaporte de Costa Rica permite entrar sin visa.

Podcast | Krisia Chacón y Josué Alfaro conversan en Dinero, podcast y negocios sobre el futuro del salario escolar con la aplicación del salario global.

*********

Recomendaciones de este viernes Copiado!

De la Agenda Cultural : del 10 de enero al 2 de febrero próximos se realizará el taller de Escritura Sonora (cupo limitado) dirigido para jóvenes de 13 a 18 años; y el 16 de enero se inaugura a las 4 p.m. la exposición de fotografías antiguas Vistazo al pasado de Naranjo. Ambas en la Biblioteca Nacional.

En streaming, el 15 de enero la plataforma HBO Max estrena The Last of Us, el rescate de Ellie (Bella Ramsey) por Joel (Pedro Pascal) de una zona opresiva bajo cuarentena 20 años después de la caída de la civilización. Un simple trabajo se convertirá en un viaje brutal de supervivencia.

La serie está basada en el aclamado videojuego homónimo. ¿Será que al fin una producción cinematográfica o televisiva logra estar a la altura del videojuego que reescribe?

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

Feliz viernes y feliz fin de semana

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.