¿Aumentó el salario en este primer semestre del 2023? ¿Cómo se comportó por puestos, tipo de empresas y sectores?

Ayer llovió un rato. ¿Cuánto cambiará esto la situación en energía y agua? El ICE dice que no hay problema en suministro, aunque no dijo nada sobre el posible aumento del costo, y este jueves no había suministro de agua en varios sitios.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados comunicó la suspensión programada del servicio desde el 22 al 28 de mayo en

35

distritos de Alajuelita, Desamparados, Escazú, Guadalupe, Moravia, Coronado, Tibás, Santa Ana, Parrita y Pococí debido a que “el consumo de agua de las personas aumenta y la producción en las fuentes disminuye”.

Incrementos salariales

Ya habíamos visto la diferencia entre salarios nominales y reales. La encuesta de la firma PwC Costa Rica, en la que participaron 395 empresas, reflejó varias situaciones en el primer semestre del 2023. Veamos:

—Por tipo de puesto: los salarios aumentaron 3,8% en general para el primer semestre del 2023, pero los cargos ejecutivos obtuvieron un 5,3%. Los incrementos toman en cuenta la inflación, dice PwC.

—Por tamaño de empresa: en las empresas grandes el aumento fue del 3,4%, mientras que en las medianas aumentó 4,2% y en las pequeñas un 3,6%. En todas, el incremento del primer semestre del 2023 fue mayor que en 2022.

—Por tipo de empresa: los incrementos en las multinacionales fue de 4% y en empresas nacionales de 3,5%.En ambos casos, los incrementos fueron superiores a los ocurridos en el año anterior.

—Por sector: donde más se aumentó fue en la industria (4,3%), seguido por servicios y comercio (3,9% en ambos casos), el sector financiero (3,5%); el sector de menor incremento fue agroindustria (3,1%).

—Compensación ejecutiva: los porcentajes de incrementos salariales a nivel ejecutivo fueron mayores que en el año pasado, pero en este 2023 fue mayor en las empresas grandes (5,8%), multinacionales (6,3%) y en servicios (6,1%).

—La competencia por el talento (atracción y retención) obliga a las empresas a ser más creativas en los paquetes de compensación y los beneficios, que a nivel ejecutivo incluye salario (72%), compensación variable (17%) y beneficios (11%).

“En el mercado laboral costarricense hay sectores de la economía que cuentan con una dinámica de mayor competitividad, lo que se ve reflejado en crecimientos salariales continuos año a año” explicó Victoria Scott, directora de Consultoría en Compensación & Beneficios de PwC Costa Rica. “Los puestos ejecutivos presentaron un crecimiento mayor al resto de niveles en la organización”.

(Tek Experts)

Carey, la nueva tarjeta de débito de Mastercard y Banco de Costa Rica, es la primera del Programa Mastercard para la Protección de la Vida Silvestre que se habilita en América Latina. Está hecha con material reciclado para reducir su impacto ambiental.

Tres infos para el día

Advertencia

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología advirtió que la parálisis de la ampliación de la Ruta Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal, amenaza con dejar sin conexión a Internet y otros servicios a hogares, comercios, instituciones y centros educativos en las comunidades aledañas.

Baja en tasas

El Banco Central de Costa Rica comunicó que la tasa básica pasiva se ubicará en 6,53% (valor anterior: 6,62%) y la tasa efectiva en dólares en 3,11% (valor anterior: 3,21%) a partir de ayer jueves 25 de mayo del 2023.

Alta valoración

Nvidia se acerca a la valoración de $1 billón con el aumento del 26% de sus acciones a un nuevo máximo y se acerca a un récord de la mayor ganancia en un día en capitalización de mercado después emitir un sólido pronóstico de ventas, informó The Wall Street Journal.

(David Paul Morris/Bloomberg)

La cita

“Si hubiésemos empezado por ahí y no por el hecho de que ellos (los supervisores) empezaron a disparar contra las fintech que estaban conectadas en Sinpe, diciéndoles: ‘usted está haciendo una actividad para la cual no está autorizado, deje de hacerla’, habría una recepción muy diferente” — José Miguel Zamora, abogado y vicepresidente de la Asociación Fintech de Centroamérica y el Caribe

El gráfico

