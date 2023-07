Cómo están la economía y los sectores según el BCCR: el turismo impulsa varias actividades y la informática destaca también

Buenos días. Iniciamos una semana partida por el feriado de este 2 de agosto, un mes marcado también por el Día de la Madre y que luego se acelera hacia el fin de año.

La actividad comercial está frente a sus dos momentos de mayor demanda, incluyendo Navidad en diciembre próximo, buena oportunidad para recordar los cuidados que deben tenerse con el etiquetado y el peso de los artículos, entre otras cosas.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tomó 964 muestras, evaluó 131 y detectó problemas de información para los consumidores en algunos productos alimentarios, relacionados mayoritariamente con los requisitos en las etiquetas.

El MEIC presentó

10

denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor por los incumplimientos confirmados en etiquetado y calidad.

Actividad económica

Llegó el comentario del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre la situación económica del país al mes de mayo pasado.

La entidad informó que el Indice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un incremento interanual de 5,5%, superior en 1,3 puntos porcentuales (p.p.) al valor del mismo periodo un año atrás y en 0,4 p.p. respecto al del mes inmediato anterior. La variación mensual (ver gráfico abajo) parece historia aparte.

Los regímenes especiales mantienen el ritmo (21,9%) por el desempeño de la producción de implementos médicos, servicios profesionales y desarrollo informático.

El régimen definitivo creció en mayo 2,4% y acumula ocho meses de aceleración mensual, aunque con un comportamiento disímil por industrias. Veamos:

—Agro: creció 2,6% impulsada por condiciones climáticas favorables a la productividad en bienes tradicionales (banano y piña) y la evolución positiva de los precios de insumos como los fertilizantes.

—Manufactura: creció 7,5% interanual debido a la demanda externa en los regímenes especiales y de subsectores como alimentos y textiles; en alimentos cayó el valor agregado debido a la menor producción de aceite y arroz por demanda interna y de productos de panadería y azúcar.

—Comercio y reparación de vehículos crecieron 1,8%, así como las ventas de automóviles y los productos farmacéuticos, en contraste con aparatos eléctricos del hogar, materiales de construcción y alimentos por la desaceleración en el consumo privado.

—Servicios aumentó 4,8% en términos interanuales por el empuje de la informática, regímenes especiales, publicidad y contabilidad, agencias de viajes y turismo.

—Transporte y almacenamiento creció 4,2% influido por transporte de carga, peajes, aeropuertos y puertos con la normalización de la movilidad.

—Turismo: mueve actividades como las agencias de viajes, transporte, y alojamiento y comidas, cuya variación anual osciló entre 8,7% y 12,8% en enero, febrero y marzo pasados y fue de 4,7% tanto en mayo como en junio.

SEHA Virtual Hospital se encuentra en Arabia Saudita, Israel, Australia, Estados Unidos y ahora en Costa Rica y otros siete países latinoamericanos. Estos hospitales virtuales, junto con otros centros de salud en el mundo, representan un innovador enfoque en la atención de la salud.

Tres infos para el día Copiado!

Tour de cacao

El pasado 28 de julio inició la primera experiencia culinaria llamada Puro Cacao Gastro Tour, cuya oferta estará en el menú de 15 restaurantes San José, Heredia, Manuel Antonio y Monteverde hasta el 1.° de octubre próximo

Internet satelital

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que brindará Internet satelital en lo que resta de este año 2023 en 712 centros educativos que se encuentran dispersos en territorios indígenas o rurales.

Dominio

El multimillonario tecnológico, Elon Musk, alcanzó un poder dominante en plataformas de Internet satelital con su firma Starlink y está ejerciendo una influencia que genera alarmas globales, advierte un informe especial de The New York Times.

(Shutterstock)

La cita Copiado!

Pensé que nunca lo lograría. Ahora mi propósito es ayudar a otras mujeres de distintas zonas a emprender”. — Carla Rodríguez, fundadora de Carlieyelash

El gráfico Copiado!

