Costa Rica y la prospectiva de los expertos del FMI para la región: economía lenta y turbulencias sociales

Buenos días. La situación de la banca en Estados Unidos y Europa sigue bajo observación, rogando para que no aparezcan más bancos en crisis y a la espera de lo que decida la Reserva Federal la próxima semana sobre las tasas de interés.

Ayer el Banco Central Europeo aumentó medio punto (por sexta vez consecutiva) para situar los tipos de interés en 3,5%. Como informamos más adelante, los grandes bancos en EE. UU. decidieron salir al socorro del First Republic Bank, otro banco de Silicon Valley.

En Costa Rica las autoridades afirman que no hay que preocuparse por la situación de la banca local y Moody’s dice que el impacto en América Latina será limitado debido a la menor exposición en los bancos afectados en EE. UU., una regulación estricta y una amplia liquidez con depósitos estables.

Boston Consulting Group, empero, advierte que se debe tener presente a los bancos con balances no tan positivos, que sí afectarían la confianza de sus inversionistas.

Donde hay buenos signos es en comercio electrónico:

112%

fue el aumento de las compras en línea realizadas con credenciales Visa entre 2019 y 2022 en América Latina y el Caribe, informó Visa Consulting & Analytics.

*********

Economía lenta, turbulencias sociales y Costa Rica

Anna Ivanova, Gustavo Adler y Nigel Chalk, subjefa, jefe y director en funciones del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), respectivamente, advirtieron que América Latina enfrenta un crecimiento más lento y una inflación alta en medio de mayores tensiones sociales en este 2023.

“Es probable que 2023 sea un año difícil para la región”, dicen en un artículo publicado por esa entidad.

El crecimiento tiende a desacelerarse con precios más bajos de las materias primas y debilitamiento del empleo, el consumo y la confianza de los consumidores y las empresas. El problema principal: la inflación subyacente (que excluye los alimentos y la energía) en países como Brasil, México y Chile, donde se duplica la de Costa Rica (lo veremos el lunes próximo).

Aquí, con el espectro de la crisis causada por las protestas de 2018 y 2019, las aguas parecen calmas dado el margen de la Administración Chaves y pese al doble ritmo de crecimiento de la economía.

De hecho, desde setiembre de 2022 a enero de 2023 solo ocurrieron 50 protestas en promedio por mes, más de la mitad son declaraciones de sectores u organizaciones, según el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Comparemos con el pasado “inmediato”:

—Durante la Administración de Luis Guillermo Solís se registró un promedio de 44 protestas mensuales.

—Entre setiembre de 2018 (con 44% de bloqueos) y febrero de 2020 ocurrieron 83 por mes.

—Desde noviembre de 2020 y hasta junio de 2022 el promedio es de 62 protestas. (Antes, en octubre de 2020, ocurrieron 656 y el 88% fueron bloqueos, la mayoría contra la propuesta de negociación de la Administración de Carlos Alvarado con el FMI).

(Europa Press/Europa Press)

*********

bv | El este de la GAM merece el mejor hospital de la región

(Contenido comercial)

Hospital Clínica Bíblica inicia construcción de torre médica de nueve niveles en Aleste y espera inaugurarla durante el segundo semestre del 2024.

*********

Tres infos para el día

Fondo para investigación

La Universidad de Costa Rica lanzó el Fondo de investigación aplicada y desarrollo para proyectos de investigación de impacto en salud humana, agroalimentos y cambio climático.

Cursos STEM

Cinde e IBM anunciaron la disponibilidad de los cursos de formación gratuita en tecnología desde la plataforma Future Up y con contenidos del programa de aprendizaje IBM SkillsBuild para personas mayores de 18 años.

Rescate bancario

Un total de 11 grandes bancos de Estados Unidos, liderados por JP Morgan, acordaron un rescate de $30.000 millones del First Republic Bank, el 14º mayor banco por activos y con sede en San Francisco.

(JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

*********

La cita

Yo no puedo vivir en el mundo de marketing y no estar actualizado. Yo tengo 50 años y trato de actualizarme todos los meses. He visto a Costa Rica quedarse atrás con muchas innovaciones que están ocurriendo en Estados Unidos. — Álvaro Luque, CEO de Avocados From México

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Krisia Chacón entrevistó al costarricense Álvaro Luque, CEO de Avocados From México, que posicionó su empresa en el mercado de aguacate con campañas que abarcan el Super Bowl.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos dice cuáles son los costos y tour operadores para visitar la Isla del Coco.

Finanzas | Sergio Morales explica el cambio de rumbo de la política monetaria en Costa Rica, con la reducción de las tasas de interés anunciada hace dos días.

*********

Recomendaciones de este viernes

El fin de semana está cargado con más de 500 actividades de Transitarte. La agenda cultural también incluye otras actividades en Alajuela, San Ramón de Alajuela, Guápiles, Puntarenas y San Carlos.

Si se queda en casa, Netflix estrenará la temporada de verano de Sky High (un thriller), Noise (thriller), In his Shadow (thriller), Agent Elvis (comedia y acción), Dance 100 (reality) y The Magician’s Elephant (película infantil animada). Vea aquí el trailer de esta última.

Feliz viernes y feliz fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes.

Gracias por leerme.

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.