El IMAE de enero, el de construcción y las estadísticas del INEC sobre este sector

Buenos días. ¿Será la crisis bancaria actual como la de 2008? El temor pasa a Europa con el desplome en un 30% del Credit Suisse.

La crisis y el terror al contagio da argumentos a quienes piden frenar las subidas de las tasas de interés, en la víspera de las reuniones del Banco Central Europeo (hoy) y la Reserva Federal (la semana próxima).

En el país la crítica del sector empresarial se centra en la gestión del dólar, no tanto en las tasas. El Banco Central de Costa Rica acaba de hacer un nuevo anuncio a la baja:

6,69%

es la nueva Tasa Básica Pasiva (la anterior: 6,71%) y 3,21% es la Tasa Efectiva en Dólares (la anterior: 3,23%), ambas a partir de hoy jueves 16 de marzo del 2023.

*********

Actividad económica con dos ritmos y freno en construcción

En Costa Rica la producción se mantiene sin novedades drásticas: creció 4,2% en enero pasado y con dos velocidades, la del régimen especial (23%) y la del definitivo (1%), según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) dado a conocer por el BCCR.

Se destacan la manufactura de implementos médicos y los servicios profesionales y de desarrollo informático, mientras que en el régimen definitivo hay contracción en manufactura, construcción, agro y administración pública.

El IMAE de construcción, sector que se toma como síntoma de la economía tradicional, creció apenas 1,2% en enero pasado respecto a diciembre anterior, pero en los 12 meses cayó 10,3%. De enero 2021 a enero de 2022 este sector registra cinco meses de decrecimiento y siete meses con incrementos (entre 0,8% en noviembre y 15% en octubre).

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ya había indicado que en la construcción el número de obras aumentó 6% en el primer semestre del 2022 respecto al mismo periodo de 2021, pero registró un decrecimiento del área construida.

Ayer se esperaban los datos del segundo semestre. Hace dos días, el mismo INEC reportó que el índice de precios de edificios decreció 12% en febrero anterior respecto al mes anterior y el de viviendas de interés social aumentó 0,19%. Pero en esas actividades no hay mayores alertas.

Los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos muestran que la principal caída de permisos de construcción es en el sector público.

La Cámara Costarricense de la Construcción, precisamente, advirtió sobre de la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de suspender proyectos sin iniciar.

El sector inmobiliario tampoco muestra mucho ánimo: en enero anterior la variación mensual del IMAE fue de 0,2% (la máxima fue 0,8% en mayo de 2022), mientras que la anual fue de apenas 1,8%.

(Alonso Tenorio)

*********

bv | ¢40 mil millones para reactivación de las pymes

(Contenido comercial)

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal presentó su nuevo Programa BP Acelera, un sistema de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

*********

Tres infos para el día

Feria pymes

La Expo Pyme 2023, que mencionamos ayer, se realizará los 21 y 22 de abril en el Centro de Convenciones de Costa Rica con 100 stands de exhibición y venta de productos.

Pedidos rápidos

Uber Eats habilitó la nueva opción Uber Speed para entregas de pedidos de productos de AMPM, Fresh Market y Host en alrededor de 15 minutos.

Acuerdo FMI-Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que girará $5.300 millones y el acuerdo a nivel técnico en la cuarta revisión de su convenio con Argentina.

(Tomas F. Cuesta/AP)

*********

La cita

“No es que las Municipalidades suspendieran el servicio, fue Fonatel que no continuará invirtiendo fondos en el proyecto” — Carlos Garita, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad de San José

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Francisco Ruiz nos presenta los cinco parques nacionales menos visitados.

Tecnología | Krisia Chacón nos dice por qué se tambalea el servicio de Internet gratis en espacios públicos que se daba con fondos de Fonatel.

Negocios | Krisia también informa que Southwest Airlines abrió una nueva ruta por siete meses en la ruta San José y Denver, Colorado.

*********

Recomendaciones de este jueves

Hoy inicia Transitarte hasta el próximo domingo con más de 500 actividades de música, literatura, gastronomía, artes escénicas, diseño, recreación y artes visuales en San José.

La Municipalidad de Sarchí celebrará el Día Nacional del Artesano con feria de ventas de artesanías y actividades culturales (18 y 19 de marzo).

El Club de Investigación Tecnológica realizará la conferencia sobre el costo del software de baja calidad a cargo de Herb Krasner, profesor emérito de la Universidad de Texas en Austin e investigador del Consortium for Information & Software Quality, el próximo 30 de marzo a las 07:30 a.m. vía Zoom.

Las series y películas más vistas de HBO Max son encabezadas por The Last of Us, Elvis y Mariachis.

En Amazon Prime Video se puede encontrar Daisy Jones & The Six, una adaptación de la novela homónima más vendida de 2019 escrita por Taylor Jenkins Reid y la cual está basada “ligeramente” en la historia de la banda Fleetwood Mac y la legendaria Stevie Nicks.

Feliz jueves. Gracias por leerme.

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.