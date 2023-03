Dos estudios muestran las ventajas del modelo de educación dual para empresas y estudiantes

Buenos días. Toda empresa que no innova corre un mayor riesgo de fracaso. Lo mismo si innova pero no mantiene su capacidad de adaptación e innovación. ¿Se acuerdan de BlackBerry?

La firma acordó vender 32.000 patentes y aplicaciones, en su mayoría relacionadas con “su difunto negocio de telefonía móvil”, a una división recién formada de la empresa de propiedad intelectual Key Patent Innovations. Al menos, les sacó el último jugo.

El acuerdo eventualmente podría valer $900 millones, que se distribuyen así: $170 millones iniciales en efectivo, $30 millones adicionales garantizados tres años después y una parte de las regalías futuras hasta un máximo de $700 millones.

Una tecnología que no parece desfallecer, al menos en cantidad, es el libro:

90.000

obras que se publican al año en España, según el diario El País. Son 10 libros cada hora.

Las ventajas de la educación dual

Nueve de cada 10 egresados de la Universidad Invenio, que tiene alianzas con más de 80 firmas, son contratados por la empresa en la que realizan su práctica mientras cursan la carrera en ingeniería en mecatrónica, industrial (énfasis en operaciones) y tecnologías de la información, así como en comunicación empresarial.

“En momentos en que los retos de empleabilidad son cada vez mayores, haber traído el modelo dual fue una gran decisión y un aporte a la economía del país”, destacó Adrián Lachner Castro, fundador de Invenio, la cual realizó el estudio Percepción del modelo de educación dual universitario.

Las empresas reiteran la relevancia de realizar prácticas, pasantías y formación dual, según un estudio presentado en febrero anterior en el marco del Convenio de Formación Dual del Instituto Nacional de Aprendizaje, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica y la Cámara de Industrias de Costa Rica.

La investigación de Invenio indica que la educación dual favorece a los estudiantes al brindarles con más experiencia laboral que en el modelo de educación tradicional, mayor desarrollo personal y profesional (y competencias técnicas y blandas), y la oportunidad de encontrar empleo, por las mayores ventajas para su contratación.

A las empresas les aporta, además de la posibilidad de contratar el talento que requieren, mejoras en ejecución de proyectos, capacidad competitiva, procesos de planificación y organización de recursos humanos, innovación y capacitación. Las firmas señalan mejor desempeño en seis categorías relacionadas con conocimientos y competencias que en la formación tradicional.

(John Durán)

bv | BAC Credomatic presenta su nueva tarjeta BIO

(Contenido comercial)

La nueva tarjeta BIO de BAC Credomatic será la primera de origen natural en la región y la primera en el mundo en ser compostada, apostando por un presente y futuro más sostenible.

Tres infos para el día

Cooperación técnica

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio de Interior y Seguridad de la República de Corea firmaron un memorándum de entendimiento para operar el Centro de Cooperación de Gobernanza Digital, que implica $1 millón de cooperación técnica.

Ajuste a cartel

La Caja Costarricense de Seguro Social deberá ajustar el cartel de la licitación para los servicios integrales de salud en el primer nivel de atención (EBAIS) al acoger parcialmente la apelación presentada por Coopesalud, según la Contraloría General de la República.

Acceso a agua

El Programa Estado de la Nación, de las Naciones Unidas, advirtió sobre la brecha de la cobertura de los servicios de acueductos a nivel rural y urbano en República Dominicana, Honduras, Panamá y Costa Rica, así como que falta información para conocer la calidad del recurso.

La cita

“En el caso de nuestro país, más del 80% del acceso (a Internet) se debe realizar a través de redes de postes de alumbrado público” — Andrés Oviedo, gerente de regulación e interconexión de Claro

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Mónica Cerdas nos dice cuáles son los mejores ‘glampings’ en Costa Rica según Booking.com, encabezados por Arenal Glamping cuya historia contamos a finales de 2021.

Economía y Política | La editora Eugenia Soto explica la modificación del Ministerio de Hacienda a las fechas para llenar el registro de accionistas.

Tecnología | Les contamos lo que dice la Sutel y los operadores sobre cómo puede Costa Rica reducir los precios de Internet de banda ancha para acercarse a la OCDE.

Recomendaciones de este jueves

Monge realizará una jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en sus tiendas de Zapote y San Rafael de Escazú los próximos 25 y 26 de marzo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Este mismo fin de semana se realizará el FoodFest en el Parque Nacional, con más de 25 foodtrucks, venta de productos artesanales y conciertos.

HBO Max tiene disponibles nuevos episodios de All american, Desafío americano, Call me Kat, Rain Dogs, Kung Fu, Week Tonight with John Oliver, Nadie sabe nada, Nehir: presa del amor, Teoría de los juegos con Bamani Jones y Walker.

Hoy presenta el episodio final de Los Winchester, una serie que también está transmitiendo el canal HBO en cable y la cual se centra en John y Mary, los padres de Dean (quien narra la historia) y Sam Winchester, y cómo arriesgaron todo para salvar su amor y al mundo.

Feliz jueves.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.