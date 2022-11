EF de la mañana: ¿Cómo está Costa Rica en población con preparación universitaria?

Buenos días. Esta semana acabamos noviembre y empezamos el último mes de este 2022. Muchas personas contando los días para recibir el aguinaldo. Recordemos planificar en qué lo vamos a utilizar y, especialmente, guardar algo, de ser posible.

Revisando indicadores económicos, me llamó la atención este:

2%

Crecimiento en setiembre de 2022 de la actividad de comercio y reparación de vehículos impulsado por una mayor demanda de vehículos, según el Banco Central de Costa Rica en su último informe mensual de actividad económica.

¿En Costa Rica hay suficientes personas con preparación universitaria?

El pasado viernes 25 de noviembre el Incae anunció una inversión cercana al $1 millón en su primera aula virtual.

Ese día estaba revisando el Times Higher Education Latin America University Rankings, que incluye a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional y al Instituto Tecnológico de Costa Rica entre las mejores instituciones de educación superior de América Latina.

En el país vivimos entre la contradicción de un déficit de técnicos y profesionales en algunas áreas, el ingreso de firmas externas atraídas por el talento humano y la eterna queja de que hay demasiadas personas en cada disciplina. La discusión seguirá, por supuesto.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene unos datos sobre la población con preparación profesional, dado el aumento continuo de la demanda de personas con conocimientos y habilidades más especializadas.

Viendo los grupos de edad, el país se ubica por encima de otras siete economías (como India, México, Brasil e Italia) con el 30,3% de su población de 25 a 34 años, y casi el 19% de su población de 55 a 64 años que tienen el nivel más alto de preparación (universitaria). Estamos por debajo de otras 36 naciones y de dos promedios: el del G20 y el de OCDE. Corea del Sur encabeza la lista (69,3% y casi 26%).

Cuando se toma toda la población de 25 a 64 años de edad, Costa Rica tiene casi 25% con ese nivel de preparación. Superamos a India, China, México, Brasil, Italia e Indonesia, y estamos muy similar a Colombia, Argentina, República Checa, Eslovenia y Turquía. Quedamos, empero, por debajo de la mayoría de los países y de los promedios de la OCDE y el G20.

(Cortesía Universidad de Costa Rica (UCR))

bv | Nuevo catálogo de Bottega para Navidad

(Contenido comercial)

La empresa costarricense Bottega anuncia su nuevo catálogo para Navidad 2022 con numerosas alternativas para todo tipo de bolsillo y gustos, que incluyen turrones, nuevos sabores de panettones, galletas, chocolates y variadas novedades en vinos.

Tres infos claves para el día

Sustitución de fibra óptica Copiado!

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) instala fibra óptica para sustituir red de cobre robada en Chires de Puriscal, después de que delincuentes sustrajeron 80% de la infraestructura en este distrito. El Instituto reporta 124 kilómetros de cable robado en todo el país en 2022.

Reconocimiento sostenible Copiado!

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) galardonó a las compañías Bambú Rivera, Portafolio Inmobiliario S.A. y al estudiante Adrián Alberto Cordero Picado por sus iniciativas en el uso sostenible de recursos.

Caída educativa Copiado!

El Presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió sobre las disminuciones en los puntajes de matemáticas y lectura en Estados Unidos y que en las economías de ingreso bajo y medio el 70 % de los niños de 10 años no comprende un texto básico, debido a los daños causados por los cierres de escuelas con la pandemia.

(Rafael Pacheco Granados)

La cita

“En las escuelas de cocina no hay todavía un módulo completo de cocina costarricense”. — Pablo Bonilla, chef propietario de restaurante Sikwa

El gráfico

