EF de la mañana | Estas son las firmas más innovadoras del mundo

El otro día vimos los motivos de visitas de turistas a Costa Rica. Veamos este dato (tal vez tenga que ver con los viajes al país):

6,5

Porcentaje de la biodiversidad del mundo que se concentra en Costa Rica, según la Promotora de Comercio Exterior por el lanzamiento de la Film Friendly Zone en la Región Huetar Norte.

El ranking de las empresas más innovadoras del planeta

La firma Boston Consulting Group (BCG) publicó el ranking de las 50 empresas más innovadoras a nivel global. Las primeras 10 son:

1. Apple

2. Microsoft

3. Amazon

4. Alphabet

5. Tesla

6. Samsung

7. Moderna

8. Huawei

9. Sony

10. IBM

BCG destacó que las compañías más innovadoras del mundo son también líderes en sostenibilidad, Apple ocupa el primer puesto por segundo año consecutivo y la productividad de las empresas más innovadoras mejora hasta en un 50%.

Otro detalle: las empresas están comprometidas con alcanzar los objetivos Net-Zero (para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero), pero solo una de cada cinco cuenta con las soluciones necesarias.

Hay retos, sin embargo: un tercio se califica como “preparadas”, el resto todavía necesita mejorar y el 80% enfrenta una curva de aprendizaje pronunciada.

bv | EDICA conmemora 65 años

EDICA conmemora 65 años de edificar obras en Costa Rica, tiempo en el cual acumuló en su portafolio construcciones emblemáticas como el Hospital Nacional de Niños, el Hospital de Heredia, el Centro Nacional de Convenciones de Costa Rica y, recientemente, la actual Asamblea Legislativa, entre otros.

Tres infos claves para el día

Instituciones públicas inseguras

La Contraloría General de la República advirtió que la mayoría de las 267 instituciones públicas están en los niveles más bajos de aplicación de las prácticas de ciberseguridad.

(FB CCSS )

ICE con línea de crédito para 5G

ICE recibe carta de interés de una línea de crédito de hasta $300 millones para financiar sus redes móviles de quinta generación (5G) por parte de EXIM Bank de Estados Unidos.

Desempleo en setiembre en varias economías

El desempleo en EE. UU. se ubicó en setiembre en 6,7%, más que el 3% de un año atrás. Fue superior al de Alemania (3%), Japón (2,6%) y Dinamarca (4,5%) e inferior al de Francia 7,1%), Italia (7,9%), España (12,7%) y Grecia (11,8%).

La cita

“Intento llamar a los que yo creo que son y esperar lo mejor de ellos. No son solo 26 los elegibles, hay muchos más. Equivocarse lo menos posible es lo que intento” — Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes informaciones para usted:

Negocios | Josué Alfaro calculó el valor de los 26 jugadores de la Selección de Costa Rica convocados por Suárez.

Finanzas | Marchamo 2023: ¿Revisó de nuevo el monto que debe pagar y ahora es diferente? INS confirmó ajustes, nos cuenta Mónica Cerdas.

Economía y Política | Tatiana Soto nos muestra cómo se pretende regular en Costa Rica las criptomonedas y el blockchain.

