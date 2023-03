El impacto en Costa Rica de la crisis financiera del 2008 que debemos recordar frente a la turbulencia actual

Buenos días. El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, y otras autoridades descartaron que la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa afecte al sistema bancario costarricense. A ciencia cierta la crisis de 2008 tampoco lo afectó, pero sí hubo varios impactos en la economía que repasamos en la información principal.

¿Hay una nueva crisis financiera? Ni EE. UU. ni Europa quieren calificarla así y reiteran que la situación se circunscribe a cierto tipo de bancos. Pero la situación no se “circunscribió”.

Tras las quiebras del Silicon Valley Bank y del Signature Bank aparecieron problemas en cinco bancos más en EE. UU. y, cruzando el Atlántico Norte, en el Credit Suisse (rápidamente vendido) y en el Deutsche Bank.

El Fondo Monetario Internacional llamó a mayor atención ante la “elevada” incertidumbre financiera. Hay cifras a considerar:

$319.000 millones

activos de los bancos Silicon Valley Bank y del Signature Bank, cuyas quiebras son consideradas las más grandes desde el 2008.

El impacto de la anterior crisis bancaria

En 2008 y 2009 las economías del mundo sufrieron una contracción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria (2006), la crisis de las hipotecas subprime (2007) y la caída de bancos como Lehman Brothers (setiembre de 2008) y Merrill Lynch (adquirido por Bank of America).

Costa Rica fue de los tres países latinoamericanos que sintieron de primero el efecto. De la memoria del BCCR y un análisis del Consejo Nacional de Rectores repasamos el impacto local:

—La crisis se sintió en el segundo semestre del 2008 y en el 2009 por la caída de la demanda externa, el crédito internacional y la inversión extranjera directa (IED).

—La caída de los precios de materias primas (como petróleo) y la reducción en el valor de las importaciones atenuaron el déficit comercial y en la balanza de pagos; incluso se registra una mejora en la relación de términos de intercambio, “una significativa corrección del desequilibrio externo” y mermaron las presiones inflacionarias en el 2009.

—La demanda de bienes y servicios afectó a la exportación (manufactura, agricultura y turismo) y las empresas ajustaron inventarios, se afectó la formación bruta de capital fijo (por menor IED), aumentó la capacidad ociosa y las tasas de interés hicieron que los nuevos proyectos de inversión fueran menos rentables.

—Las colocaciones de crédito se estancaron.

—El sector público que compensó la caída del empleo en el privado, en especial en construcción, manufactura, agricultura, inmobiliario, servicios e intermediación financiera.

—La línea de pobreza, que disminuyó a 16,4% de la población en 2008, aumentó en 2009 y retrocedió a la situación del 2006.

La recuperación inició en al final del 2009 con un mayor dinamismo de la manufactura, el agro y los servicios por la reanimación de la demanda.

Tres infos para el día

Impulso

La Promotora de Comercio Exterior inició el proyecto de Workshops Regionales para impulsar la exportación en zonas fuera del Gran Área Metropolitana.

Fondos para emergencias

El Banco Mundial aprobó un préstamo de $160 millones para la reducción del riesgo de desastres en Costa Rica, incluyendo amenazas naturales y efectos adversos del cambio climático y brotes de enfermedades.

Recortes

Disney, Paramount y Warner Bros Discovery reportaron pérdidas en sus años fiscales 2022 y adelantaron medidas de reducción de costos, empleados y contenido e incremento de los precios de suscripción, reportó Dataxis Research.

La cita

“Ese reporte que emite la entidad financiera a la Sugef de que la persona tuvo 30, 60, 90 o 120 días de atraso, va a quedar en el récord crediticio durante cuatro años por más de que esa persona pague y se ponga al día”. — Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero

El gráfico

Recomendaciones de este lunes

El próximo 29 de marzo realizaremos el foro virtual ¿Qué sucede con el sistema financiero internacional? con la superintendente Rocío Aguilar, el economista Jorge Luis Arce y la gerente general de Acobo, Adriana Rodríguez a las 9:00 a.m.

Ya que estamos en esto, las recomendaciones de libros sobre turbulencias financieras:

—George Soros: La tormenta financiera en la Librería Internacional.

—Ben Bernanke: The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath en Amazon.

—Joseph Stiglitz: The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future también en Amazon y en español en la Internacional.

—Yanis Varoufakis: Adults in the Room: My Battle with the European and American Deep Establishment, en Amazon, y Otra realidad, en la Internacional.

—Alan Greenspan: The Age of Turbulence: Adventures in a New World en Amazon.

