Estos son los factores que frenan el potencial exportador de varios cantones en regiones

Buenos días. La próxima semana será el Congreso Mundial Móvil en Barcelona. La agenda: tecnología inmersiva, fintech, 5G y… 6G, que la industria analiza desde hace dos años. O al menos sus protocolos y aplicaciones a nivel empresarial y de usuarios. ¿Por qué es relevante?

Seguramente porque se da por un hecho la difusión de las redes 5G: ya hay 250 en el mundo, de las cuales 28 están en América Latina y el Caribe. El mundo no espera.

Tampoco con las tecnologías y tendencias como Internet inmersivo, inteligencia artificial, multinube, arquitecturas y ecosistemas descentralizados y modernización de los sistemas de datos, según el informe Tech Trends de Deloitte.

8%

el crecimiento de las compras en línea de moda y ropa en Estados Unidos el Día de San Valentín, seguida de productos de belleza y cosméticos (5%) y obsequios, canastas de regalos y chocolates (3%). Decreció la compra de joyería y relojes un 6%, según Statista.

Freno a potencial exportador en regiones

Revisamos ayer la inversión por régimen y actividades, pero habemos que por regiones la situación también varía y requiere análisis.

Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional, aplicó una metodología de análisis a siete cantones de las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe con alto potencial de exportaciones a Estados Unidos y Europa con productos como piña, yuca, naranja, palmito, palma aceitera, jugos y concentrados, banano, flores y capullos, ñampí y tiquisque.

De hecho, las exportaciones en esos cantones casi se duplicaron desde 2013 a más de $1.687 millones en 2019, pero se concentran en San Carlos y Pococí. Guácimo y Siquirres tienen una participación significativa y la de Upala, Los Chiles y Guatuso es mucho menor. Los problemas para aprovechar el potencial son varios.

En los siete cantones, el 36% de los hogares son pobres y esta cifra llega al 45% en Upala y Guatuso; los hogares con carencias críticas (acceso a vivienda digna, salud, conocimiento y otros bienes y servicios) van del 29% en San Carlos al 50% en Los Chiles; y la población con edad para ser empleadas que tienen ocupación cae del 55% en San Carlos al 44% en Los Chiles.

Son condiciones que limitan la disponibilidad de recursos humanos con las condiciones requeridas y las capacidades emprendedoras para exportar. “Pese a las ventajas de localización, dotación factorial y potencial competitivo, la pobreza ataca y merma su desarrollo”, dicen los autores.

bv | Familias endeudadas recibirán apoyo del Banco Popular

El programa de unificación de deudas del Banco Popular dará prioridad a personas en condición de sobre endeudamiento con un ingreso líquido mensual inferior a ¢237.000 o menor al 25% del ingreso bruto y hasta con 30 días de atraso en sus deudas.

Tres infos para el día

Premio Pymes

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció la convocatoria, hasta el próximo 3 de marzo, del premio Galardón Pyme 2023.

Decreto de salud digital

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunciaron la firma del decreto ejecutivo sobre salud digital, que permite otorgar la gobernanza de datos en este campo a la primera cartera.

Ventas en línea en Europa

En 2021 el 20% de las empresas europeas apenas vendieron en línea el 1% de su facturación total, aunque en algunos países como en Suecia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Rumanía y Bulgaria se alcanzó entre 9% y 37%, según la Unión Europea.

La cita

“Creo que hay una cosa que es lo que le permite a uno ser feliz y es hacer un buen trabajo, algo que a uno le guste, en donde uno tenga las aptitudes para poder hacer un buen trabajo con pasión, con alegría y con energía” — Raquel Echeverría, asesora de imagen

El gráfico

Recomendaciones de este miércoles

El Colegio de Contadores Públicos realizará Consultorios Tributarios presenciales los próximos viernes 24 de febrero y 3 de marzo de 9:00 a.m. a 12 p.m. en su sede en Moravia. Los contribuyentes tienen hasta el 15 de marzo para presentar declaraciones de renta de 2022.

Inteco realizará la presentación norma INTE G130:2022 de sistemas de gestión de continuidad de servicios para organizaciones públicas y sin fines de lucro el próximo viernes 24 de febrero, de manera presencial y virtual a las 3:00 p.m.

En streaming, HBO Max estrenará este 24 de febrero, como habíamos adelantado, Minions: nace un villano. Además, están disponibles (sin costo) capítulos de The Last of Us, Perry Mason, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, The Big Bang Theory y Friends, entre otros.

Perry Mason, ambientada en Los Ángeles en 1932, es el remake del clásico de la CBS que se emitió entre 1957 y 1966. Tuvo cuatro nominaciones a premios de la indutria entre 2020 y 2021.

Feliz miércoles. Gracias por leerme.

