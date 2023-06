Hay déficit de talento técnico en varias industrias, pero en el agro tiene un impacto “comprometedor”

Buenos días. En estas semanas se tenía previsto un veranillo de San Juan y el próximo mes ingresaría el fenómeno de El Niño, con aumentos de temperatura y menos lluvias, pero hay inestabilidad y fenómenos naturales extremos, todos con impactos en servicios públicos de energía y agua, así como en el agro.

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indica que las temperaturas de mayo a julio serían más altas de lo normal en seis de las ocho regiones climáticas del país, incluyendo el Valle Central. De hecho, el Sistema de Alerta Temprana de Sequía del IMN mantiene la condición de sequía meteorológica en la región climática para varias zonas.

Otra herramienta, el centro de información Meso-sequía, creada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), muestra, precisamente, las zonas de sequía según el Índice de Estado de la Vegetación.

De hecho,

26,5°

Celsius fue la temperatura máxima para ayer miércoles en San José y 29° para Alajuela, según el IMN. En Nicoya ayer anduvo por los 36° y en Upala los 34°. Para hoy jueves será similar.

Agro y talento

Con aplicaciones y programas de modernización tecnológica como este del Meso-sequía del Catie o los del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), surge la pregunta de si es posible aprovecharlos en las zonas rurales.

Como vimos hace poco, el sector agropecuario muestra contrastes. Por cobertura de telecomunicaciones, a excepción de los cantones donde hay rezago en telefonía móvil e Internet, la infraestructura está habilitada en la mayoría de las regiones. ¿Y hay técnicos y profesionales suficientes?

Al igual que en otras industrias, el agro sufre del déficit de talento. El reto es cómo aumentar la producción agrícola —aprovechando la tecnología— con un uso más eficiente de los recursos y en un contexto de crecimiento de la población, reducción de espacios para cultivos y cambio climático.

Los datos de Hipatía, del Programa Estado de la Nación, muestran que hay más técnicos y profesionales en el área de ciencia y tecnología desde el año 2000. En las áreas de ingeniería y tecnología, así como en ciencias médicas se graduaron 8.808 personas en 2021.

En contraste, en ciencias agrícolas, exactas y naturales, así como en agricultura, silvicultura y pesca, se graduaron apenas 2.449.

Sumemos biotecnología (72), que es “estratégica para potenciar el paradigma de la bioeconomía e impulsar la transformación del sector”. ¿Cuál es la conclusión?

La dotación de profesionales en estas áreas evidencia el estancamiento que compromete la posibilidad de aumentar la productividad del sector, dice el encabezado de Hipatía.

Tres infos para el día

Devolución

La Fundación Omar Dengo indicó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) puede recoger 50.193 computadoras, servidores, unidades de almacenamiento y otros equipos, valorados en ¢12.485 millones, que se encuentran almacenados en sus instalaciones.

(Mayela López)

Colocación

El Ministerio de Hacienda anunció que, con los recursos colocados esta semana en la subasta de títulos valores de deuda interna (¢108.415 millones), la captación durante este año asciende a ¢1.713.302 millones, un 635% del anunciado en el Plan de Financiamiento para el 2023.

Bajo ataque

El análisis de más de 1.500 millones de transacciones en 2022 reveló que Latinoamérica experimentó niveles más altos de actividad fraudulenta, con un promedio de 62 alertas diarias y pérdidas anuales de hasta $9,5 millones, advirtió la firma Appgate.

