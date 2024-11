¿Listo para el cierre fiscal? 6 claves y cómo manejar las pérdidas

Los contribuyentes deben ir prepando el cierre fiscal para cumplir dentro del plazo establecido y no enfrentar sanciones legales y económicas. (Jose Cordero)

Temporada alta en comercio y turismo, pero con una tarea que tiene a las empresas y trabajadores independientes concentrados como un cubito: el cierre fiscal, cuya declaración se presenta a más tardar en marzo de 2025.

Suena lejos, pero —como bien saben los contadores— el tiempo corre y hay varios aspectos a considerar:

1. Evitar multas: el incumplimiento implica multas desde ¢231.000 a casi ¢1,4 millones, un 1% (sobre el monto dejado de pagar por cada mes de atraso) y 10% de interés (anual), así como consecuencias legales, incluso en casos como no desinscribirse, errores y omisiones.

2. Recuerde la reforma: los contribuyentes que son personas jurídicas, pertenecen a un grupo multinacional y perciben rentas pasivas de fuente extraterritorial deben tener presente la reforma a Ley de Impuesto sobre la Renta (Nº 7.092), para determinar si las rentas generadas deben ser declaradas y son gravables.

3. Diferencial cambiario: deben revisar si las diferencias cambiarias forman parte de la renta imponible, considerando aquellas que fueron realizadas, había indicado Deloitte. Por ejemplo, los casos de ventas a crédito en dólares (que debe actualizarse al tipo de cambio cada mes) y origina diferenciales cambiarios.

4. Deducción de gastos: los gastos deducibles son aquellos que son útiles, necesarios y pertinentes para la generación de ingresos gravables del impuesto sobre las utilidades, respaldados con comprobantes electrónicos (correspondientes al periodo fiscal y a nombre del contribuyente). No se considera si el pago no se realiza y está sujeto a retenciones. Hay gastos deducibles como donaciones, que deben contemplarse según las normas. No son deducibles los gastos generados en el exterior: de viajes, pagos a funcionarios o capacitación, entre otros.

5. Deducción de pérdidas: tome en cuenta los beneficios y las consideraciones sobre la deducción de pérdidas fiscales de periodos anteriores del impuesto sobre las utilidades, considerando que esas pérdidas se aceptan como una deducción de la renta bruta. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recordó que las deducciones se realizan en períodos fiscales distintos para empresas comerciales o industriales (tres periodos fiscales siguientes), agrícolas (cinco) y deben estar relacionadas con las actividades propias de la empresa.

6. Ganancias de capital obtenidas por no domiciliados: cuando se adquiere un bien inmueble situado en el país de un no domiciliado, se retiene y se ingresa el 2,5% de la contraprestación acordada. Esto en concepto de retención a cuenta del impuesto a la ganancia de capital, lo que implica que no se aplica el Impuesto sobre remesas al exterior.

bv | Ekono obtiene prestigiosa certificación como Operador Económico Autorizado

(Contenido comercial)

Reconocimiento brindará importantes beneficios agilizando tiempos de ingreso en las importaciones que realizan.

La cifra

Empieza la temporada alta de viajes en EE. UU.

3 millones

de viajeros prevé la Administración de Seguridad del Transporte para el domingo próximo, tras el Día de Acción de Gracias (hoy jueves 28 de noviembre).

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: reglamento de redes

Los Ministerios de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y de Salud anunciaron la entrada en vigencia del reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos.

La normativa establece límites en relación con las radiaciones emitidas por teléfonos móviles, antenas de telecomunicaciones y redes wifi, y se actualiza con los últimos estándares internacionales.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología subrayó que el decreto garantiza que los usuarios aprovechen de forma segura las ventajas y oportunidades de los servicios.

En el mundo: aumento de tarifas

El costo del gas natural en Europa alcanzó 50 euros. Es su nivel más alto en más de un año y el doble que en los primeros compases de 2024, indicó El País.

La subida arrastra los costos de electricidad y agrava los problemas de competitividad de la industria europea, que paga más que sus pares estadounidenses.

En ciencia: longevidad sin datos sólidos, excepto en…

La lista de “zonas azules”, un puñado de regiones del mundo donde se dice que la gente vive vidas excepcionalmente largas, está en duda, advierte Science.

Sus defensores y el lucrativo imperio empresarial (que produce libros, dietas y series en streaming) reiteran que las zonas azules guardan los secretos de la longevidad.

Los críticos dudan de los datos, excepto en dos lugares donde sí habrían datos sólidos: la península de Nicoya, en Costa Rica, y la isla de Ikaria, en Grecia.

Top de EF

De las publicaciones en el sitio web de El Financiero les recomiendo leer:

Accidente de aviación: ¿se puede demandar?

IVA: ¿pagamos más o menos que otros países?

Aprobación: financiamiento del BID.

Cambio de dueño: distribuidora de arroz Imperio.

Ranking 50 Best: restaurante Sikwa de 25.

Muestra gráfica: restaurante Conservatorium.

Encuestas: coyuntura política.

Emprender: Hohm Sweet y su salto al mercado de lujo.

Blogs: ¿es deportista y consume menos calorías?

Labs de Ideas: 10 ideas para su aguinaldo.

Videopodcast Guía para Emprender: primera temporada en YouTube, Spotify y Apple Podcast.

Recomendaciones de este jueves

Hoy jueves 28 de noviembre se inaugura la exposición de cerámica Modularis en el Museo Calderón Guardia a las 6:30 p.m.

Los días 12 y 13 de diciembre 2024 se realizará la Feria de Emprendimiento Navideña en la Universidad Internacional de las Américas, en Barrio Aranjuez, desde las 10:00 a.m.

En Disney+ puede ver Moana, el film animado en el que los estadounidenses consumieron más de 1.000 millones de horas desde su estreno en 2016, según Nielsen. Viene secuela.

Feliz día.

Gracias por leer este boletín.