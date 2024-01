Publicidad: el ranking de categorías, sectores y marcas anunciantes en Costa Rica

Buenos días. El Banco Central presentó el Producto Interno Bruto (PIB) por cantón del 2019 a 2021, donde se destacan Belén, Santa Ana, Escazú y San José por el mayor PIB per cápita.

Si revisamos otros rankings —telecomunicaciones, inversión, seguridad, actividad inmobiliaria, construcción, educación o productividad— esos mismos cantones están en el top, compartiéndolo con alguno que otro.

La pregunta es: ¿qué se hace en otros cantones para mejorar?

La cifra

Ayer vimos el dato de empresas que tienen un plan contra incidentes de ciberseguridad. ¿Cómo andamos en la población?

55%

de la población de América Latina desconoce si existen leyes en la protección de datos, dice Kaspersky, una firma de seguridad informática. Hay más hallazgos.

Publicidad

(Alonso_Tenorio)

Desde hace una década la publicidad se concentró en buena parte las plataformas digitales. Van tras los usuarios: según el estudio Red 506 de Shift Porter Novelli para El Financiero, 7 de cada 10 costarricenses tiene al menos una red social.

Como podemos ver diariamente, todavía hay una buena parte de anunciantes en televisión, radio, prensa y otros.

Kantar IBOPE Media publicó los datos de marcas, sectores y categorías que más invierten en publicidad tradicional con el objetivo de conectar con sus audiencias.

Ojo: “audiencias”, tomando en cuenta el comportamiento de las personas consumidoras en cada medio o plataforma más allá de los datos sociodemográficos.

Según Kantar, en el tercer trimestre del 2023 la pauta publicitaria alcanzó $104,3 millones. Claro que este es el cierre del año con la temporada alta a nivel comercial.

Durante todo el 2023 la publicidad tradicional sumó casi $371,6 millones que se distribuyeron principalmente en televisión (51%), radio (22%), publicidad exterior (10%), televisión por paga (9%), prensa (6%, incluyendo revistas) y cine (2%). El total de anuncios: 2,9 millones.

Por marcas, la que más pautó a nivel nacional fue Genoma Lab, seguida de Walmart y Colgate Palmolive. Les siguen: América Móvil, Liberty, Junta de Protección Social, Unilever, Ofertel, McDonald’s y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por categorías y sectores, mandan el comercial y los supermercados (ver gráfico).

(Garrett Britton)

4 infos para el día

Inversión STEM

La firma Intel Costa Rica invirtió entre 2022 y 2023 más de $170.000 en el desarrollo de diversos programas de capacitación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en los que participaron 1.100 personas.

Nuevos proyectos

Portafolio Inmobiliario anunció el inició de dos proyectos de uso mixto únicos en el país: 137 Aleste y @Dent en Curridabat y en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca, respectivamente, con una inversión total de unos $18 millones.

Crecimiento lento

La economía estadounidense creció a una tasa del 3,3% en el último trimestre del 2023, más lento que en el período anterior, aunque mostrando la resiliencia de la recuperación tras la agitación de la pandemia, según The New York Times.

Química verde

La mayor parte de los recursos extraídos de la Tierra para la fabricación de productos termina como desechos y con daño ambiental, por lo que algunas firmas —como Estée Lauder— buscan alternativas, aunque no sin polémica, advierte Nature.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas y Negocios | Krisia Chacón explica por qué Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Latina y qué es la piña Rubyglow de cáscara roja, creada aquí para ser lanzada en China.

Economía y Política | Tatiana Soto muestra cómo los trabajadores independientes pueden solicitar la condonación de deudas con la CCSS y Josué Alfaro, las implicaciones de la inconstitucionalidad, declarada por la Sala IV, de la obligatoriedad de usar el apellido del padre de primero.

Negocios | Francisco Ruiz nos cuenta que la aerolínea dominicana de bajo costo Arajet podría aumentar frecuencias semanales con Costa Rica.

Recomendaciones de este viernes

La Municipalidad de Zarcero realizará un homenaje a la Banda Municipal de Zarcero, tras su participación en el Desfile de Las Rosas en Pasadena, California. Es este domingo 28 de enero a las 2:00 p.m. en el parque de esa ciudad alajuelense.

El Museo de Arte Costarricense realizará un taller de fotografía artística para principiantes el próximo 30 de enero a las 10:00 a.m.

Revise aquí la información de estas actividades y toda la agenda cultural para estos días.

En streaming, Netflix estrenó ayer Griselda, inspirada en la vida de la inteligente y ambiciosa Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más poderosos de la historia en las décadas de los 70′s y 80′s en Miami.

Este 29 de enero será el turno de La noche más grande del pop, que narra cómo se reunió a 40 estrellas de la música pop de los años 80′s para la canción We Are The World, incluyendo a Lionel Richie, Springsteen, Cyndi Lauper, Dionne Warwick y Michael Jackson.

