Revise cuáles son las expectativas de contratación para los próximos meses y por sectores, según Manpower

Buenos días. Las jóvenes costarricenses Nicolle Gamboa Mena, Melanie Espinoza Hernández y Mariana Acuña Cordero ganaron la categoría global de Creadores de Impacto en Inteligencia Artificial (IA) de la tercera edición del Intel AI Impact Festival.

Ellas presentaron una herramienta que facilita almacenar el primer conjunto de datos de abejas nativas de Costa Rica. El objetivo del concurso es apoyar iniciativas basadas en IA con impacto social.

Otro proyecto costarricense que concursó fue un Asistente Virtual para Educación, cuyo objetivo es reducir el problema de mal uso de la IA por los estudiantes (con límites para tareas).

Lo presentó Damián Alejandro Herrera Salas, avanzó a la etapa final y recibirá un reconocimiento a nivel local y también un premio.

La cifra

En el Intel AI Impact Festival se presentaron

126

proyectos de grupos de 26 países, informó Intel.

Contratación

(Shutterstock)

¿Es usual que, con excepción del sector comercial, otros sectores contraten menos en el fin de año?

El mercado de empleo sigue en una contradicción: tiene vacantes y no encuentra el personal con los perfiles solicitados.

—A nivel global, según la firma ManpowerGroup, 4 de cada 5 empleadores reportan dificultades para encontrar el talento. Es un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación al año pasado.

—”En la región latinoamericana 7 de cada 10 empleadores tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan”, dijo Mónica Flores Barragán, presidente de ManpowerGroup LATAM.

—En Costa Rica, el 71% de los empleadores reportan dificultades para encontrar el talento que necesitan.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Costa Rica se realizó a más de 400 empleadores en Costa Rica.

Estos fueron los resultados:

—Los empleadores esperan contratar menos trabajadores en el cuarto trimestre del 2023. La Tendencia Neta de Empleo Ajustada es del 41%.

—Las intenciones de contratación en empresas costarricenses disminuyen 10% respecto al año anterior. Aún así, en el país es donde se mantienen más expectativas de contracción de las 41 naciones en las que se realiza la encuesta.

—El sector de transporte, logística y automotriz tiene la mayor expectativa de contratación (73%) para este cuarto trimestre del año, 20% más que hace un año.

—La expectativa de contratación más fuerte es en las empresas micro (menos de 10 empleados) y medianas (50-249 empleados). En ambos casos la expectativa es del 47%.

—Geográficamente, los mercados laborales más activos se esperan en las regiones de Guanacaste, Heredia y Puntarenas y Limón.

bv | Pacific Motors introduce el Maxus D90

(Contenido comercial)

Con características como una potencia de 215 caballos de fuerza, capacidad para siete pasajeros, ajuste eléctrico en el asiento del conductor e importantes sistemas de seguridad, el Maxus D90 busca incursionar dentro de un nuevo mercado para la marca.

4 infos para el día

Acción climática y gestión fiscal

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó una cooperación técnica no reembolsable por $550.000. El objetivo es apoyar la integración de la acción climática en la política y la gestión fiscal de los Ministerios de Hacienda y de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Negocios verdes y sostenibilidad (Shutterstock)

Financiamiento a pymes

Scotiabank anunció $18 millones para el financiamiento de pymes agrícolas y pymes lideradas por mujeres, con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Empleo público en EE. UU.

En momentos en que la contratación en el sector privado disminuye, el sector público a nivel federal, estatal y local en EE. UU. creó 327.000 puestos en lo que va de 2023 de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo cual es 5% más que en 2022, indicó el diario The Wall Street Journal.

Robots de rescate

Los investigadores están desarrollando equipos de robots que vuelan, caminan, ruedan, se comunican entre sí, cooperan, exploran, toman decisiones y colaboran en labores de rescate, según la revista especializada en ciencia y tecnología Kowable Magazine.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Krisia Chacón explica cómo invertir en las 500 empresas más potentes del mundo desde Costa Rica.

Economía y Política | Tatiana Soto nos dice cuáles son los pasos a seguir si pierde el pasaporte fuera del país.

Emprender | Conozca las historias de Treetopia, de Monteverde; Playa Cativo Lodge, de Golfo Dulce; y el hotel Sendero, en Nosara.

Recomendaciones de este martes

Fundación CRUSA y Procomer anunciaron la convocatoria del programa Greentech para startups y pymes de bioeconomía y tecnologías verdes. Se elegirán 25 iniciativas para un proceso de aceleración de innovaciones e internacionalización. Las inscripciones de esta convocatoria estarán abiertas hasta el 20 de setiembre.

En streaming, Netflix estrenó The Club. Es una serie sobre dos mujeres que intentan mantener unida a su familia en medio de una difícil coyuntura política en Turquía de los años 60′s.

Esta misma plataforma se presenta hoy The Saint of Second Chances. Es un documental sobre la historia de Mike Veeck, un exejecutivo del equipo de béisbol de las Grandes Ligas, Medias Blancas. Él intenta recuperar el legado familiar y lo convierte en una oportunidad para acercarse a los suyos.

Feliz martes

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.