Si busca empleo o cambiar de puesto, tenga en cuenta cuáles sectores crecen (y en especial dos de ellos)

Buenos días. Por el Día de la Madre la Asociación Bancaria Costarricense reportó que las entidades bancarias nacionales mantienen un total de ¢3,9 billones en créditos vigentes a junio 2023 a más de 674.00 mujeres.

El 43% de los deudores del Sistema Bancario Nacional corresponde a mujeres y más de la mitad de los créditos vigentes brindados a mujeres son para vivienda, seguido por consumo, tarjetas y vehículos.

La alta demanda también es a nivel tecnológico a nivel global:

507%

es el crecimiento entre agosto de 2022 y agosto de 2023 de las búsquedas sobre inteligencia artificial en Google, según Finbold.

¿Dónde crece el empleo?

Cinde anunció la semana anterior el ingreso de las firmas Intricon, dedicada a la fabricación de dispositivos médicos, y la ampliación de operaciones de JLL, dedicada a servicios profesionales y gestión de inversiones en bienes raíces, que podrían generar 150 y 400 empleos, respectivamente.

Ambas son ejemplos del crecimiento en el sector de regímenes especiales o zona franca y en los dos sectores destacados en el análisis económico a junio, publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a finales de la semana anterior.

En contraste, el BCCR señaló las mermas en productos alimenticios diversos. También desaceleraron metalmecánica, textiles y productos de papel.

En servicios profesionales se destaca el crecimiento en publicidad, contabilidad y limpieza de edificios y paisajismo del régimen definitivo, así como los de agencias de viajes con la recuperación del turismo.

En servicios, los de consultoría y desarrollo informático (cuyo crecimiento tiende a moderarse) reciben el impulso de “la amplia demanda externa e interna ante las innovaciones tecnológicas”.

¿ Cómo se traduce esto en empleo ?

La semana pasada adelantamos, con datos del INEC, el comportamiento de los diferentes sectores o actividades: se constata la reducción de empleos en 10 actividades.

Los datos a junio pasado del BCCR muestran un incremento del empleo en manufactura durante el primer semestre. Solamente del primer al segundo trimestre la industria fabril creó más de 32.000 puestos.

Otros sectores que aumentaron la contratación del primero al segundo trimestre son servicios administrativos y de apoyo (más de 16.000), comercio (9.000) e información y comunicaciones (más de 7.000).

Crecieron también en el mismo periodo los servicios de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, actividades financieras y de seguros, administración pública y defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria, salud y asistencia social, y actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas.

(Cortesía)

bv | El modelo sostenible del BN va más allá del progreso económico Copiado!

(Contenido comercial)

El Banco Nacional presentó los resultados de su labor de triple utilidad: financiera, social y ambiental mediante su Reporte de Sostenibilidad 2022, el cual se realizó bajo la metodología internacional GRI (Global Reporting Initiative).

Tres infos para el día Copiado!

Sondeo

Coopenae realizó un sondeo a 6.089 personas asociadas y el 78% respondió que el costo de la vida aumentó “mucho” en el primer semestre del 2023, especialmente en alimentos (90%), transporte y combustible (42%) y el pago de servicios públicos (35%).

Vandalismo

El Instituto Costarricense de Electricidad reportó robos de piezas metálicas –como tornillos, anclajes o barras– en 18 torres de transmisión eléctrica para venderlas en mercados informales y luego fundirlas, en especial en las regiones Huetar Norte y Chorotega.

Inflación en EE. UU.

El índice de precios al consumidor subió un 3,2% interanual en julio anterior, por debajo del 4,8% en junio, mientras la inflación subyacente igualó su ritmo bajo del mes anterior, informó The New York Times.

(FREDERIC J. BROWN/AFP)

La cita Copiado!

“La rebaja en la inflación hace que se esperen bajas en las tasas de interés (en colones) y que los inversionistas busquen de nuevo alternativas en dólares. En particular porque la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) seguirá con altas tasas durante el 2023″. — Vidal Villalobos, asesor económico de Prival Bank

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce explica que el ahorro en dólares ganan atractivo.

Economía y Política | Tatiana Soto nos muestra las nuevas oportunidades de exportación de mango en EE. UU.

Emprender | Mónica Cerdas les cuenta la historia de Los Chespitiros, el reconocido restaurante camino a la zona sur, y yo les cuento la del Hotel Belmar en Monteverde, que colecciona prestigiosos premios de la industria turística mundial.

Recomendaciones de este miércoles Copiado!

La IEE Leadership School anunció su programa de liderazgo presencial y remoto que se realizará del 29 de agosto al 17 de octubre próximos en ocho sesiones de tres horas cada uno.

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ofrecerá exposiciones con videoarte, performance, archivo y arte contemporáneo desde este próximo jueves 17 de agosto hasta el 24 de febrero del 2024.

En streaming, Netflix estrena este 16 de agosto At Home With The Furys, una serie de entretenimiento tipo reality sobre el retiro del campeón mundial de peso pesado Tyson Fury, y este 17 de agosto otra serie tipo comedia llamada The Upshaws, donde un jefe de una familia negra trabajadora intenta cuidar a su familia, pese a ser un desastre, además del documental A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case, la niña de cinco años que fue arrojada del apartamento de su padre y su madrastra en Sao Paulo.

Feliz miércoles.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.