De ‘freelance’ a crear su propia empresa: ¿cuáles pasos dar y cuáles trámites realizar?

Los fundadores de la agencia Elefat, David Zamora y Aarón Vargas, tenían la intención de crear un negocio desde muy jóvenes. Pero no se lanzaron al vacío y no porque no aparecieran oportunidades.

Durante mucho tiempo, mientras trabajaban en diferentes empresas, les fueron saliendo proyectos de diferentes clientes. Ellos los atendían en forma independiente, siempre cuidando que no ocurriera ningún conflicto de interés con las agencias donde estaban.

Los proyectos fueron claves para construir una base de clientes y de ingresos que les permitiera dar el paso a dedicarse a tiempo completo a su propio negocio.

Erika Rojas, fundadora de La Boda Más Linda, todavía realiza trabajos independientes como freelance. Pero ella vio una oportunidad de crear un negocio con un servicio de fotografía y videos para redes sociales en las ceremonias y eventos de celebración de bodas.

Ericka Rojas, fundadora de La Boda Más Linda, participó en el videopodcast Guía para Emprender en el episodio dedicado a cómo pasar de 'freelancer' a emprendedora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con Erika conversamos sobre su experiencia como freelance y los pasos para convertir la actividad de servicios independiente a un negocio formal, incluyendo trámites.

