Banco Central recortó tres veces su tasa de política monetaria en el 2025 y la ubicó en 3,25%

Los cambios se dieron más rápido a partir de setiembre siguiendo los pasos de la Reserva Federal

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La tasa de política monetaria tuvo tres ajustes en este 2025 por parte del Banco Central, ubicándola en 3,25% desde el pasado 18 de diciembre.








