Caja de Ande ya presentó plan solicitado por la Sugef tras recibir calificación de Irregularidad: estos son sus compromisos

La entidad financiera cumplió con el requisito exigido por la Superintendencia, para fortalecer su gobierno corporativo. Repasamos el caso.

Por Fabiola Martínez Ortiz

En respuesta a una resolución de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que le asignó una calificación de Irregularidad 1, la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande) ya presentó el plan de acción que le fue requerido por el ente regulador. Así lo informó la entidad financiera mediante un comunicado, este 13 de noviembre.








