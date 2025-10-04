Finanzas

¿Es cliente de Caja de ANDE? Cinco puntos clave para entender la resolución de la Sugef

La Superintendencia General de Entidades Financieras asignó una calificación de Irregularidad 1 a la caja de ahorro y préstamo de los educadores. Explicamos lo que eso significa y mostramos su situación en gráficos.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Este jueves 3 de octubre trascendió un documento confidencial con una resolución de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual describe los resultados de un estudio de supervisión efectuado a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (conocida como Caja de ANDE).








