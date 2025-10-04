Finanzas

Sugef advierte que Caja de Ande posee un débil gobierno corporativo: ¿quiénes lo conforman y por qué es importante?

Las debilidades en gobierno corporativo pesaron para que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) asignara a Caja de Ande una calificación de “Irregularidad 1”. Conozca su junta directiva y lo que se señala.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Un reciente estudio de supervisión efectuado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande) determinó que esta entidad cuenta con un gobierno corporativo débil. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mejor nivel, la entidad obtuvo un 4 en este aspecto; es decir, se ubicó en el nivel más bajo.








