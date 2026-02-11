Finanzas

¿Cómo pagar menos Impuesto sobre la Renta en Costa Rica legalmente? Conozca las claves

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Miles de contribuyentes deberán cancelar a más tardar el próximo 16 de marzo de 2026 el Impuesto sobre la Renta en Costa Rica. Ante esto, surge la duda de cómo reducir el monto a cancelar de una manera legal, sin caer en la evasión o la elusión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Impuesto sobre la rentaContribuyentesTrabajadoresRenta
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.