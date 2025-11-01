Finanzas

¿Cuál será el impacto de los aranceles sobre la economía costarricense? Vea las proyecciones del Banco Central

El Banco Central de Costa Rica estimó el efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, sobre las exportaciones de bienes y el crecimiento de la producción. Zonas francas crecerían mucho menos en 2026.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Las más recientes proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) anticipan que la economía costarricense tendría un crecimiento moderado de 3,5% en 2026 debido a la desaceleración de la demanda externa, luego de haber crecido un 4,2% en este 2025.








