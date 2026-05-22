Donald Trump aseguró que dejará actuar con independencia a Kevin Warsh, presidente de la FED

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que desea que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, actúe con total independencia al asumir el liderazgo del banco central estadounidense.

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“Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo”, declaró Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario agregó que espera que Warsh tome decisiones sin presiones políticas. “No me mires a mí, no mires a nadie, simplemente haz lo tuyo”, señaló.

El mandatario abogó por la independencia de la FED. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Trump también criticó el desempeño reciente de la Reserva Federal y afirmó que la institución “ha perdido el rumbo en años recientes”.

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“Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza”, añadió el presidente.

Kevin Warsh es un economista y exgobernador de la Reserva Federal que ocupó ese cargo entre 2006 y 2011.

Además, fue asesor económico durante la administración de George W. Bush y es reconocido en Wall Street por su experiencia en política monetaria y mercados financieros.

El nombramiento se dio, en momentos en que la confianza de los consumidores estadounidenses es aún más débil en mayo de lo que se anticipaba y se sitúa en un mínimo histórico, según datos publicados por la Universidad de Míchigan.

Según la estimación final, este índice se sitúa en 44,8 puntos, frente a los 48,2 puntos de la primera estimación, publicada el 8 de mayo.

El valor se sitúa así claramente por debajo de su mínimo histórico, alcanzado en junio de 2022.

Sin gran sorpresa, es ampliamente mencionado por los encuestados el impacto sobre la inflación de los precios del petróleo, que se han disparado a causa de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

“El costo de vida sigue siendo la principal preocupación, con un 57% de los consumidores que mencionan espontáneamente que la subida de los precios ha tenido consecuencias para sus finanzas personales, frente al 50% del mes pasado”, según el comunicado de la Universidad.