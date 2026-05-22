Finanzas

Donald Trump aseguró que dejará actuar con independencia a Kevin Warsh, presidente de la FED

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Por AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que desea que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, actúe con total independencia al asumir el liderazgo del banco central estadounidense.








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