Entrevista exclusiva con la gerenta del Banco Central: funcionaria alega que denunciar a Rocío Aguilar era un deber

Hazel Valverde, la gerenta general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), fue protagonista de un suceso inédito en la historia costarricense: la denuncia penal por parte de la gerencia del BCCR en contra de un jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); en este caso Rocío Aguilar.

La denuncia se dio por una supuesta desobediencia en la que habría caído Aguilar por incumplir con el acuerdo de Junta Directiva del BCCR JD-6093/10 del 25 de noviembre del 2022, en el cual se pidió el acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros (bancos, cooperativas, mutuales, financieras) supervisados le remiten a la Sugef, incluyendo necesariamente el número de identificación (cédula física, jurídica, dimex, u otros).

Hazel Valverde, gerente general del Banco Central (BCCR), fue la encargada de poner la denuncia en contra de la superintendenta Rocío Aguilar. (Rafael Pacheco Granados)

El Central dice necesitar el número de identificación para cruzarlo con otras bases de datos en su poder y así precisar la ubicación geográfica y el riesgo climático al que está expuesta la cartera crediticia del país. Según ha explicado, sin ese identificador no se puede realizar el enlace y, por ende, generaría estadísticas imprecisas. Una vez se haga el cruce, el número de cédula no se necesitará más, ha dicho el Central.

La denuncia contra Aguilar se interpuso el 21 de abril del 2023 y se dio a conocer hasta el 17 de agosto pasado. Para ese entonces el Central estaba al tanto de que la superintendenta había enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) una consulta para aclarar si estaba obligada a compartir la información con el Central o si al hacerlo quebrantaría derechos a la confidencialidad de los deudores.

La respuesta a esa consulta se dio hasta el pasado 3 de julio. En dicho dictamen la PGR le dijo a la Sugef que debía compartir la información con el Central siempre y cuando fuera con fines estadísticos, como dice tener el ente emisor.

En este fragmento de la entrevista, El Financiero conversó con Valverde acerca de cómo se llegó a la decisión de denunciar penalmente a Aguilar.

¿Se agotaron todas las vías con la Sugef? ¿Era imposible llegar a una conciliación, una manera en la que se pudieran generar estas estadísticas sin que se tuviera que pasar por todo este embrollo?

Sí, se agotaron las vías. No ha sido una conversación corta, ha sido una conversación de larga data. Nosotros comprendimos con ese acuerdo que se zanjaban las diferencias. Si me preguntás si trabajamos en pos de lograr un acuerdo, sí, se trabajó de manera consciente. Nosotros creímos que el acuerdo iba a ser atendido por la Sugef e íbamos a poder seguir trabajando.

¿Por qué no se esperó la respuesta de la Procuraduría para denunciar a Aguilar?

Nosotros como empleados públicos tenemos deberes. Tanto el código de ética del Banco Central como la ley nos da como funcionarios públicos el deber de denunciar si vemos que hay un posible incumplimiento. En este caso la solicitud del criterio de la Procuraduría no detenía el deber de denuncia del funcionario público. Si yo no denuncio, si no cumplo con mi deber, la que tiene el incumplimiento de deberes soy yo.

¿Pero alguien hubiera denunciado que usted no denunció? ¿La presidencia o la Junta Directiva del BCCR?

Trabajar en el sector público tiene un enorme riesgo desde el punto de vista personal, entonces sí, por supuesto que sí. La respuesta es: usted escoja, hay varios que podrían haber hecho eso (denunciarla). Recordemos que cualquier funcionario público tiene el deber de denunciar, entonces ni siquiera tiene que ser alguien que sea tu superior. Uno no debería hacer lo que tiene que hacer por miedo que alguien lo denuncie, pero si la pregunta es: ¿la amenaza existe? La amenaza existe.

¿Por qué se denunció en abril del 2023 si tuvo alrededor de cuatro meses en los que supuestamente la Sugef estuvo en desobediencia ?

Por el procedimiento interno. Lo que se hace es que hacemos una solicitud a la división jurídica de que evalúe el caso y a partir de ahí son tiempos internos para hacer el debido proceso. Normalmente acá en el Banco Central cuando hay un tema que tiene que ser evaluado en lo jurídico, lo que corresponde es que nosotros enviamos a la división jurídica para el análisis y ellos emiten un criterio, una recomendación, una línea de acción y nosotros procedemos acorde. Hasta que ellos definen el curso adecuado de acción es que la administración actúa.

(’El Financiero’ le consultó anteriormente a la oficina de prensa del Central si había existido un criterio por parte del departamento legal del BCCR para proceder con la denuncia, sin embargo se le contestó, el 11 de setiembre pasado, que no se iban a referir al tema en aras de respetar cualquier proceso judicial presente o futuro.)

¿Les hubiera gustado participar en la consulta que hizo Sugef a la Procuraduría?

De hecho en la mayoría de consultas que se han hecho a la PGR hemos tenido el acuerdo de hacerlas en conjunto porque eso permite poner en perspectiva la posición de cada uno y le debería permitir a la PGR tomar una decisión más informada. En este caso no fuimos partícipes.

¿Pero hubieran estado de acuerdo?

Probablemente sí hubiéramos participado en una consulta conjunta. No sé en qué cambia eso desde el punto de vista jurídico, pero bueno, las cosas fueron como fueron.

Según quedó en actas, Aguilar dijo que su preocupación era ir a la cárcel por dar información que cree que está protegida por la ley de protección de datos o ir a la cárcel por caer en desobediencia con el Banco Central. ¿No cree que esa preocupación podía ser suficiente para hacer ese esfuerzo adicional por trabajarlo en conjunto teniendo en cuenta que podía haber una prisión de por medio?

Eso se trabajó de previo al acuerdo. Esa no fue una preocupación que se manifestó en fechas anteriores. Si ese hubiese sido el enfoque previo a la toma del acuerdo, tal vez las cosas hubiesen sido distintas.

¿Se tomó en cuenta la tormenta mediática y de credibilidad que se desataría por el hecho de se hiciera público el punto de no retorno entre las negociaciones del Banco Central y la Sugef?

Se toma un acuerdo de Junta Directiva y hay que proceder de acuerdo con la ley, entonces cuando estamos actuando en un marco de principio de legalidad, esas son valoraciones que están por fuera de eso.

Pero previo al acuerdo, antes de que entrara el principio de legalidad, ¿no se discutió que esto podía llegar a pasar en caso de que Sugef no entregara los datos?

Se conversó detalladamente de todas las posibilidades que habían a partir de la parte legal, y se discutió lo que decía la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN). Hay que recordar que la ley SEN es relativamente nueva y determina las reglas para operar. Pero todo eso se discutió, de hecho el acuerdo se comparte con Sugef antes de ser tomado y no se hicieron comentarios (por parte de la Superintendencia).

(La Superintendencia hizo llegar sus comentarios el 29 de noviembre del 2022, por medio del oficio SGF-2449-2022, sin embargo para esa fecha el acuerdo ya había sido tomado en firme.)

¿En las conversaciones previas con Sugef siempre se dejó claro que se iba a necesitar el acceso a los datos crediticios con número de identificación?

Siempre fue 100% claro que teníamos problemas con la información de origen.

¿Hay documentos en los que se especifique sin lugar a dudas que ambas instituciones sabían?

Todo este proceso fue una negociación de buena fe, entonces no hay una documentación porque las reuniones que se dieron previas, fueron reuniones en las que conversamos.

