Esto es lo que usted debe ganar para acceder a las tarjetas de crédito más exclusivas de Costa Rica

Finanzas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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