Esto es lo que usted debe ganar para acceder a las tarjetas de crédito más exclusivas de Costa Rica

Acceder a una tarjeta premium de categorías como Platinum, Infinite o Black requiere mucho más que un buen historial crediticio.

Los bancos solicitan ingresos mensuales que van desde ¢750.000 hasta más de ¢3 millones, además de estabilidad financiera, capacidad de pago y un manejo responsable del crédito.

Algunas de las tarjetas más exclusivas incluso funcionan únicamente por invitación.

En el mercado actual, el Banco Popular otorga tarjetas Platinum a quienes tengan ingresos mínimos cercanos a ¢750.000, mientras que las categorías Infinite o Black parten aproximadamente desde ¢1,5 millones mensuales.

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“Nuestra estrategia no se basa únicamente en segmentar por nivel de ingreso, sino en conocer a profundidad a nuestros clientes y acompañarlos en su crecimiento financiero. Esto implica ofrecer soluciones diferenciadas, asesoría personalizada y beneficios que realmente aporten valor según su perfil”, aseguró Ana María Pochet, jefa de Tarjetas del Banco Popular.

Por su parte, Banco Promerica señaló que las tarjetas del segmento upscale están dirigidas a clientes con “alto poder adquisitivo”, aunque aclaró que los ingresos son solo una de las variables que se toman en cuenta para definir la aprobación y el límite de crédito.

“De esta forma, los plásticos premium, como Mastercard Black, ConnectMiles e Iberia Infinite/Black, se orientan a clientes con un perfil crediticio sujeto a análisis y un poder de compra desde los $700 en adelante”, destacó Bernal Alfaro, director de Banca Personas de Promerica.

¿Qué revisan los bancos antes de aprobar una tarjeta premium?

Además de los ingresos, las entidades financieras revisan seis aspectos clave:

Historial crediticio limpio Nivel de endeudamiento Antigüedad laboral Ingresos comprobables Uso responsable de otras tarjetas Relación previa con el banco

Debido a este análisis integral, varias de las entidades consultadas prefirieron no detallar el monto de ingreso mínimo requerido, argumentando que la aprobación final y el límite de crédito dependen del peso de todas estas variables en conjunto.

Oferta por entidad financiera

Banco Nacional: perfil sólido y beneficios exclusivos

En cuanto a la oferta del Banco Nacional (BN), Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial y Operaciones, aseguró que para las tarjetas de categoría alta como Black o Infinite lo más importante es contar con un perfil financiero sólido.

Más allá del salario, la entidad revisa factores que reflejan estabilidad y un manejo responsable del crédito.

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Entre ellos destacan que los ingresos comprobables sean acordes con el tipo de tarjeta, un historial crediticio con puntualidad de pago, consistencia en la información aportada durante el proceso y capacidad de pago para mantener el uso responsable del crédito.

Otro aspecto importante es que las tarjetas premium del Banco Nacional no cobran membresía.

“Por eso, más que pensar en un ‘costo’, vale preguntarse por el valor: el respaldo y la experiencia que suman en compras importantes, viajes y transacciones en línea, con mayor protección y tranquilidad”, destacó la vocera.

Estos plásticos, en las categorías Black, Infinite y Black Premium, están dirigidos a clientes con perfiles crediticios sujetos a análisis, mientras que la modalidad Black Premium funciona únicamente por invitación.

Su poder de compra va desde los $20.000 en las versiones estándar hasta los $25.000 en la categoría Premium.

Entre sus principales beneficios destacan el acceso a salas VIP nacionales e internacionales, seguros para alquiler de vehículos, planes de financiamiento especializados como compra de saldos y retiro a su favor, así como acceso al Marketplace BN Shop, la plataforma de descuentos MÁSBNFICIOS, asistencias globales y acumulación de puntos por compras.

BCR: ingresos de hasta ¢3 millones

Guillermo Gayle, gerente de Innovación y Medios de Pago del Banco de Costa Rica (BCR), mencionó que las tarjetas premium de la institución, en sus segmentos Jade, Black e Infinite, están dirigidas a clientes con ingresos que van desde ¢1.750.000 para las categorías Black e Infinite y hasta ¢3 millones para Jade.

El poder de compra se define según el perfil de cada cliente.

Entre los principales atractivos destacan el acceso ilimitado a salas VIP en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría —con posibilidad de ingresar hasta dos invitados en el caso de Jade—, un programa de puntos que pueden redimirse directamente como depósito en cuenta y la opción de realizar compras a plazos mediante el programa BCR 0% entre 3 y 24 meses sin intereses.

Adicionalmente, ofrecen exoneración total de membresías, anualidades y gastos administrativos.

BAC enfoca su estrategia en viajeros frecuentes

En el caso de BAC, sus tarjetas premium, como Black y The Platinum Card Metal, están dirigidas a clientes con perfiles crediticios sujetos a análisis y ofrecen límites de crédito desde los $15.000.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC, aseguró que entre sus beneficios sobresalen el traslado de puntos a programas élite como LifeMiles, Delta SkyMiles, Hilton Honors y Marriott Bonvoy, así como el acceso al Lounge BAC del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, salas VIP de American Express y membresía Priority Pass.

A esto se suma el servicio de asistencia de traslado al aeropuerto y el beneficio de Tasa Cero a tres meses en compras internacionales.

Davibank ofrece acumulación de millas y estatus élite

Finalmente, Pamela Campos, gerente senior de gerente Senior de Tarjetas de Crédito de Davibank, aseguró que la tarjeta Visa Infinite está dirigida a clientes con perfiles crediticios sujetos a análisis, mientras que el poder de compra se asigna de acuerdo con la capacidad de pago de cada usuario.

Entre sus beneficios destacan bonos de bienvenida de hasta 20.000 puntos o 15.000 millas LifeMiles, así como el estatus Silver Elite en LifeMiles para viajeros frecuentes.

Además, ofrece triple acumulación de puntos en categorías como aerolíneas, hoteles y entretenimiento, junto con cobertura global en seguros de viaje y protección de compras.

Principales beneficios de las tarjetas premium

Acceso a salas VIP en aeropuertos y programas internacionales como Priority Pass. Seguros y asistencias internacionales para viajes y compras. Acumulación de millas, puntos y beneficios de cashback. Servicios de concierge personalizado y atención prioritaria. Preventas exclusivas para conciertos, eventos deportivos y espectáculos. Beneficios preferenciales y upgrades en hoteles, aerolíneas y servicios de viaje. Traslado al aeropuerto y experiencias diferenciadas para viajeros frecuentes. Compras internacionales a Tasa Cero y opciones de financiamiento especiales. Descuentos exclusivos en tiendas, restaurantes y comercios seleccionados. Programas de recompensas que permiten canjear puntos por viajes, hospedajes o efectivo.

Algunos de los beneficios se aplican para viajes, seguros y compras. (Shutterstock/Shutterstock)

En conclusión, acceder a una tarjeta de crédito premium en Costa Rica requiere mucho más que alcanzar un salario elevado. Las entidades financieras valoran estabilidad, capacidad de pago y un historial crediticio sólido, mientras que los beneficios están orientados principalmente a viajeros frecuentes y consumidores de alto gasto.