FMI anuncia el cierre de su oficina en Costa Rica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció su decisión de cerrar la Oficina del Representante Residente en San José, la cual fue inaugurada en julio de 2021 y estaba dirigida por el economista argentino Santiago Acosta Ormaechea desde 2022.

El organismo internacional mantenía la representación en el país con el objetivo de propiciar “un compromiso más cercano” tras la aprobación del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Costa Rica, en marzo de 2021, y del acuerdo de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), en noviembre de 2022.

Por medio de un comunicado emitido desde su sede en Washington, Estados Unidos, el organismo solamente explicó que Costa Rica completó con éxito los acuerdos del SAF y del SRS en junio de 2024.

Así, la oficina de la representación se cerrará a mediados de octubre de este año.

Santiago Acosta es representante residente del FMI en Costa Rica. (Jorge Castillo)

El comunicado añade que el país cuenta actualmente con un acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) a dos años, aprobado en junio de 2025, en virtud de sus fundamentos económicos y marcos institucionales de política económica.

Dicha línea de crédito, por un monto aproximado de $1.500 millones, pretende mejorar la capacidad de respuesta de Costa Rica frente a choques externos.

LEA MÁS: FMI aprueba línea de crédito por $1.500 millones a Costa Rica, ¿cuál es el beneficio esperado?

Colaboración continúa

“El FMI espera seguir colaborando estrechamente con Costa Rica, principalmente a través de consultas bilaterales periódicas sobre política económica y actividades de fortalecimiento de las capacidades, al igual que con otros países miembros del FMI”, aclara la comunicación emitida este 11 de agosto.

Esta colaboración se coordinará desde la sede del FMI en Washington, D.C., así como a través de la Oficina Regional del Representante Residente del FMI para América Central, Panamá y la República Dominicana, con sede en Guatemala.

La oficina en el país operaba en el edificio del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en San José, y fue ocupada inicialmente por Julia Bersch, como su primera representante residente. Acosta asumió el cargo en diciembre de 2022.

El equipo de la oficina está compuesto por el representante residente, tres empleados locales, un economista local, un gerente de oficina y un conductor.