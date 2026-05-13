Finanzas

Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed con el reto de blindar su independencia ante Donald Trump

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Por AFP

El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, es un habitual de los círculos empresariales que ha convencido a Donald Trump de que es la persona adecuada para el puesto.








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