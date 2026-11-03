Finanzas

Mujeres ganan terreno en la dirección de empresas, según la OIT

La OIT señala un aumento de mujeres en los puestos directivos de las empresas, aunque advierte que las políticas de igualdad pierden aplicación práctica.

Por AFP

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Las mujeres acceden cada vez más a los puestos directivos de mayor rango en las empresas, pero persisten las desigualdades en los demás niveles de gestión, según señala un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).








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