Mujeres ganan terreno en la dirección de empresas, según la OIT

Las mujeres acceden cada vez más a los puestos directivos de mayor rango en las empresas, pero persisten las desigualdades en los demás niveles de gestión, según señala un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El estudio constata que la representación femenina al frente de las compañías mejoró durante la última década.

Este avance se refleja en el porcentaje de consejos de administración en el mundo presididos por una mujer, cifra que pasó de un 13,1% en el 2013 a un 30,9% en el 2025.

Foto: Archivo Grupo Nación (Shutterstock/Shutterstock)

Asimismo, la proporción de empresas dirigidas por una mujer aumentó de un 23,4% a un 28,2% durante el mismo periodo analizado.

LEA MÁS: OCDE: rezago laboral femenino reduce en 0,5 puntos el crecimiento potencial del PIB

Brecha en la representación general

A pesar de los incrementos en la alta dirección, la población femenina sigue estando globalmente subrepresentada en los puestos directivos en general.

Actualmente, las mujeres ocupan un 30,5% de estos cargos, lo que representa una ligera mejora frente al 24,5% registrado en el año 2000.

“La igualdad de género es un derecho fundamental, y los datos demuestran claramente que también es un poderoso motor de sostenibilidad empresarial y crecimiento económico”, declaró el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

Compromisos corporativos frente a la realidad

El documento, elaborado a partir de una encuesta realizada a 11.957 empresas de 99 países, revela que la brecha entre los compromisos corporativos y su aplicación real se agranda con el paso de los años.

Para el 2025, 74,8% de las empresas afirmaba disponer de una política de igualdad y diversidad, o de un mecanismo equivalente en su estructura interna.

LEA MÁS: 5 profesiones y 16 plataformas para encontrar empleo remoto y de ‘freelancer’ desde Costa Rica

Sin embargo, la proporción de compañías que realmente aplicaban iniciativas y acciones concretas en este ámbito cayó de un 37,4% en el 2018 a un 26,5% en el 2025, lo que evidencia un rezago en la ejecución de las metas de equidad dentro del sector privado.