Representantes empresariales piden al Banco Central corregir la apreciación excesiva del colón porque les resta competitividad

Los representantes de diversos sectores productivos de Costa Rica le solicitaron al Banco Central de Costa Rica (BCCR) que tome medidas para ajustar la tasa de política monetaria, corregir la apreciación excesiva del colón y abordar la volatilidad en el tipo de cambio.

En una conferencia de prensa que se realizó este jueves, los empresarios consideraron que estas acciones son necesarias para promover la estabilidad monetaria, generar confianza en los agentes económicos y favorecer la inversión y el empleo en el país.

La actividad contó con la presencia de voceros de sectores como el industrial, turístico, zonas francas, banca, exportador, agropecuario y agroindustrial.

La decisión del BCCR de elevar su tasa de política monetaria (TPM) desde 0.75% en diciembre del 2021 hasta 9.00% doce meses después, con el objetivo de reducir las presiones inflacionarias, ha tenido efectos secundarios, como el aumento del premio por invertir en colones y la apreciación del colón frente al dólar en los últimos meses.

En este momento la TPM se encuentra en 7,5% luego de varios ajustes a la baja en los primeros meses del 2023.

El sector empresarial resaltó que el Banco Central tiene las herramientas necesarias para evitar una apreciación excesiva del colón, lo cual ayudaría a promover la estabilidad monetaria y económica, generando mayor confianza para la producción y la creación de empleos.

“Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras) insta al BCCR a efectivamente garantizar la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, en aras de no comprometer la base productiva nacional, brindar confianza a los distintos agentes económicos del país y promover la generación de empleo formal”, dijo José Alvaro Jenkins Presidente de este grupo.

Según la Encuesta Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad que anualmente realiza la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la apreciación excesiva que ha tenido el colón desde julio del 2022 tuvo como consecuencia que el tipo de cambio se convirtiera, por primera vez, no sólo en el factor negativo más mencionado por las empresas encuestadas con un 81%, sino que pasó a ser el factor que más está incidiendo negativamente en la capacidad de competir de las empresas de la industria manufacturera.

Los representantes señalaron que muchas empresas, pese a tener su capital en dólares, han experimentado aumentos en gastos operativos en colones de hasta 30% en los últimos seis meses.

Zona Franca La Lima, Cartago. Edwards Lifesciences, compañía estadounidense que se dedica al diseño y manufactura de válvulas para el corazón. La volatilidad del tipo de cambio también se traslada a los costos productivos de las empresas de zonas francas. (Rafael Pacheco Granados)

Para los empresarios, el BCCR tiene las herramientas para revertir esta situación al disminuir la tasa de política monetaria considerando que la inflación regresó ya al rango meta.

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril 2023, publicado el 30 de abril y presentado el 3 de mayo, los modelos del Banco Central de proyección de la inflación indican que para el segundo trimestre del presente año, tanto la inflación general como la subyacente ingresarán al rango de tolerancia.

No obstante, en el balance de riesgos la entidad advirtió que en este momento existe una mayor probabilidad al alza.

“Cuando comparamos la alta inflación del año pasado con las de este año, vamos a tener inflación baja este año (...) Habrá la posibilidad de que la inflación inclusive en algún mes particular sea negativa. ¿Que eso es duradero? La respuesta es no. Muy ‘probablemente’ es un efecto muy transitorio porque no es que bajaron las cosas de ahora, sino que fue muy alto el de hace un año”, comentó el presidente del BCCR.

El jerarca del Banco Central reiteró que el tipo de cambio responde al comportamiento del mercado. “En la medida de lo posible, el banco dejará que sea el mercado, mientras se comporte de una manera ordenada”, comentó en la conferencia de prensa que se realizó para presentar el IPM.

Sin control Copiado!

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) señaló que sufren por la pérdida de competitividad que les representa la depreciación del dólar frente al colón.

Por ejemplo, una empresa con un gasto de ₡100 millones en moneda nacional necesitaba cerca de $145.000 para cubrirlos; hoy la misma empresa necesita cerca de $183.000. Es decir, los mismos requerimientos (insumos productivos, capital humano) ahora cuestan unos $38.000 más.

Datos aportados por los empresarios mostraron que durante este 2023, el tipo de cambio promedio ha sido de ₡557 y el régimen definitivo de exportación registra variaciones negativas en 7 de los 20 principales destinos de exportación.

“Tan solo en el primer cuatrimestre de este año, las exportaciones del régimen definitivo a Estados Unidos cayeron un 9% en comparación con el año anterior, siendo este país uno de nuestros principales socios comerciales; y hacia otros mercados clave de la región, como México, la contracción es de un 27%”.

Las proyecciones económicas para este 2023 mejoraron respecto a lo que se pensaba en enero y diciembre pasados. En ese momento la recuperación se vislumbraba como un proceso más lento, pero ahora la inflación y la producción tendrán mejores niveles en los meses próximos.

“El BCCR hará los ajustes requeridos en la TPM para que la inflación retorne a valores coherentes con la meta en el mediano plazo. Lo anterior basado en un análisis prospectivo de los determinantes de la inflación (entre ellos la brecha del producto, las expectativas de inflación y posibles efectos inflacionarios de segunda ronda)”, se indica en el Informe de Política Monetaria, abril 2023.