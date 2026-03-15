Finanzas

Reserva Federal mantendrá las tasas estables ante la guerra en Medio Oriente

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) realizará el martes y miércoles su tradicional reunión de política monetaria que fija el curso de las tasas de interés de referencia.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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