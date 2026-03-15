Reserva Federal mantendrá las tasas estables ante la guerra en Medio Oriente

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) realizará el martes y miércoles su tradicional reunión de política monetaria que fija el curso de las tasas de interés de referencia.

Tras tres recortes consecutivos a finales del año pasado, las tasas se situaron entre el 3,50% y el 3,75% y desde entonces no se han movido.

The Marriner S. Eccles Federal Reserve Board building is seen in Washington, DC, March 16, 2022. The Federal Reserve is expected to announce the first interest rate increase since the Covid-19 pandemic began at the conclusion of its policy setting meeting later today. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)

Incluso antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, varios responsables de la Fed parecían inclinarse a congelar las tasas por algunos meses con el objetivo de finalmente canalizar la inflación.

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Con un 2,8% registrado en enero, “ya son cinco años” que el indicador se sitúa por encima del objetivo meta del 2%, recordó a la AFP Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos.

De acuerdo con Swonk, la Fed no tiene tanto margen de maniobra como otros bancos centrales de cara a un impacto inflacionista: “A diferencia de otros países, que ya han alcanzado cierto grado de estabilidad de precios, nosotros llevamos cinco años sin estabilidad de precios”, advirtió.

El fantasma de la estanflación

Cada día adicional de guerra prolonga el bloqueo de hidrocarburos en el Golfo, mientras los precios del crudo se disparan y los costos empresariales de producción aumentan.

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)

Ante este panorama, la Fed se enfrenta al dilema de cumplir su doble mandato: mantener la inflación cerca del 2% a largo plazo y garantizar el máximo nivel de empleo. Unas tasas elevadas calman los precios, pero unas tasas bajas relanzan las contrataciones.

Transición en la Fed y presiones políticas

El entorno macroeconómico se complica aún más por el calendario político. Donald Trump sigue exigiendo una flexibilización monetaria “inmediata” para bajar los costos de los créditos a los estadounidenses, a quienes prometió mejorar su poder adquisitivo de cara a las próximas elecciones de otoño.

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Además, esta será la penúltima reunión que presida Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo. Aunque Trump designó al exgobernador Kevin Warsh para su reemplazo con la expectativa de que le garantice tasas más bajas, el proceso de confirmación está detenido en el Senado.

La mayoría republicana en el congreso es mínima, y el senador Thom Tillis rehúsa dar su aval mientras siga un proceso judicial contra Powell, iniciado por una fiscal cercana a Trump; una maniobra que Tillis percibe como un “ataque a la independencia de la Fed”.