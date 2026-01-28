Reserva Federal mantiene tasas de interés sin cambios y desafía presión de Donald Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico “sólido” y en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes.

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado “signos de estabilización” mientras la actividad económica está “expandiéndose a un ritmo sólido”.

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, junto con Christopher Waller —a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell—, respaldaron en cambio un recorte de un cuarto de punto porcentual.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 10: Federal Reserve Chair Jerome Powell looks on during a press conference following the Federal Open Markets Committee meeting at the Federal Reserve on December 10, 2025 in Washington, DC. The Fed announced it has lowered interest rates by a quarter of a percentage point to a range of 3.5 percent to 3.75 percent in the third rate cut this year. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres últimas reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.