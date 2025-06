¿Se puede vivir sin deudas? 7 consejos para lograrlo

Hay un momento en el cual las personas sobreendeudadas se preguntan cómo empezaron a obtener créditos y créditos y créditos. También, cuándo fue que inició esa bola de nieve. Y si será posible, algún día, vivir sin deudas y cómo hacerlo.

Las personas más ordenadas llevan su control de pagos y saldos en una hoja de cálculo o en alguna otra aplicación especializada, donde también hacen cuentas para llegar al final de cada mes. No es suficiente.

“La pregunta no es cómo salgo de deudas, sino cómo me mantengo libre de ellas en el futuro”, dijo Belisa Tenorio, asesora en finanzas personales y fundadora de Alquimista Financiera.

El sobreendeudamiento personal es la situación en la que una persona no puede cubrir sus gastos básicos ni pagar sus deudas puntualmente, pues debe destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de obligaciones financieras.

La situación creció de forma significativa en la última década, afectando a un 15% del 1,2 millones de personas que tienen algún préstamo, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a mayo de 2024.

El sobreendeudamiento implica que las personas reciben menos del 25% de su salario líquido. En el sector público la situación es más crítica: más de 35.000 funcionarios públicos del gobierno central recibían menos de ¢190.000 mensuales en 2023 debido a sus deudas, según Sugef.

Un estudio de la Universidad de Costa Rica recordó que ya en 2019 el endeudamiento de la población colocó al país entre los primeros lugares de América Latina, superado solo por Chile y Panamá, y que para 2020 el fenómeno creció al punto que más del 70% de la población tenía al menos un tipo de deuda.

El sobreendeudamiento puede resolverse mediante una estrategia para salir de créditos y tarjetas de créditos y para ahorrar, invertir y no requerir más deudas. (Rafael Pacheco Granados)

Qué hacer

Salir de deudas es factible siempre que las personas sigan un cuidadoso y disciplinado proceso.

Autoexamen

El primer paso es identificar si usted vive por encima de las posibilidades y nivel de ingresos, con lo que se dará cuenta de que tiene dos opciones: ajustar sus gastos o aumentar sus ingresos para cubrir el estilo de vida que desea.

Propiedades: ¿deudas inevitables?

La compra de vivienda o de automóvil, debido a sus montos, las personas consideran que la única forma de adquirirlos es mediante crédito. ¿Son deudas inevitables?

En el caso del vehículo se puede tener un modelo para lo que requiera (ir a la oficina) sin necesidad de ser último modelo ni endeudarse, en concordancia con las posibilidades y a partir de un ahorro generado a o largo plazo.

En el caso de vivienda también se puede generar una inversión que obtenga un rendimiento adecuado y permita, con los años, adquirir la propiedad. Recuerde que con una hipoteca tendría que pagar hasta cinco veces su valor.

Para algunas personas el alquiler es una opción viable financieramente, al evitar gastos de mantenimiento y reparación, condominio, impuestos y otras cargas de una propiedad. Además, se tiene la opción de mudarse cuando lo requiera.

Al contado o a pagos

Otra situación similar es en el caso de los electrodomésticos y equipo o dispositivos tecnológicos. Para adquirir estos equipos muchas personas aprovechan los servicios de financiamiento existentes.

Aquí lo recomendable es planificar un ahorro que facilite su adquisición y tener una cuenta de ahorros para emergencias. También puede revisar las mejores opciones de mercado para adquirirlos.

Aunque puede iniciar con una seria evaluación: ¿los necesita? La mayoría de las veces algunos equipos (lavaplatos, batidoras, tostadoras o sangucheras, hornos tostadores o freidoras de aire, por ejemplo) casi no se usan o no se usan del todo. “En el 90% de las ocasiones no son cosas que necesitamos”, advirtió Tenorio.

A las personas con sobreendeudamiento no les alcanza para cubrir sus gastos fijos mensuales y deben recurrir a más préstamos formales o informales que empeoran su situación. (Shutterstock/Shutterstock)

Estrategia para salir de deudas

Lo difícil es mantenerse libre de deudas. Pero sí se puede salir de los préstamos personales y de las tarjetas de crédito en el mediano plazo.

Empiece por registrar los saldos pendientes en una hoja de cálculo, pagar los más bajos y, con lo que pagaba por las deudas canceladas, seguir con los siguientes.

Podrá salir de todas ellas en un plazo de dos a cinco años, según cada caso. Una vez que tiene saldo cero, podrá seguir una estrategia para vivir sin deudas a futuro.

Estrategia para mantenerse sin deudas

Ya sin deudas personales ni tarjetas de crédito podrá construir su colchón de tranquilidad financiera.

Mantenga el control de sus ingresos y sus gastos, cumpla su presupuesto y empiece a ahorrar entre un 5% y un 10% de sus ingresos. La meta es lograr un balance patrimonial positivo: más ahorros que deudas (y ojalá ninguna).

En seis meses o en un año debe contar con al menos $500 o $1.000 en ahorros para cualquier emergencia.

Luego debe seguir hasta que el ahorro sea 12 veces mayor a los gastos fijos, de forma que podría utilizarlo si quedara desempleado de la noche a la mañana.

Invierta

Por supuesto, ese dinero debe tenerlo en instrumentos financieros que le generen rendimientos y le sirva de protección ante la inflación y de los diferentes ciclos económicos continuos.

Además de aprovechar diferentes instrumentos financieros (distintos instrumentos y distintos plazos), también invierta en diferentes entidades.Es decir, no ponga todos los huevos en una canasta (debemos aprender de casos como Coopeservidores).

También puede y debe invertir, sin afectar sus ahorros en educación, capacitación y desarrollo de sus competencias laborales, lo que podría brindarle mejores oportunidades de trabajo con un mayor salario, que le permitiría un mayor ahorro (si sigue destinando entre 5% y 10%).

Perfil de inversión

Buena parte de todo eso debe hacerlo teniendo claro cuál es su perfil de inversionistas: ¿tiende al alto riesgo o prefiere la cautela al extremo?

El punto medio siempre es conveniente, pero tener claro su perfil le permitirá determinar su estrategia de inversión en el futuro y tener la tranquilidad de lo que está haciendo.

A una persona agresiva o arriesgada, por ejemplo, le podría atraer la inversión en criptomonedas sin problemas. Pero si es conservadora, esa alternativa no le dejará dormir.

Por supuesto, busque apoyo para salir de deudas y asesoría para invertir.