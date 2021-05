¿Debe presentar su perfil ante un cazatalentos?

Otro aspecto vital es que el mayor porcentaje de candidatos presentados vendrá de la masa laboral activa o que se encuentra liderando procesos. A estos candidatos se les llaman candidatos pasivos , pues no están buscando afanadamente un nuevo lugar de trabajo. Entonces el énfasis de la firma consultora no estará en el profesional desempleado, sino en el activo; esta realidad, por supuesto, no significa que no se considere atraer a candidatos desempleados.