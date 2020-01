De manera muy sencilla , podemos decir que la capacidad está más relacionada con el potencial, es decir tener las cualidades o aptitudes para ejecutar una tarea, es como decir “yo puedo hacerlo”. El tener la capacidad, no quiere decir que no requerimos formación por ejemplo, puedo tener la capacidad para trabajar con tecnología, pero requiero formación específica para lo que quiero hacer. A veces pasa que somos capaces de algo y no lo sabemos.