Haga su tarea: Solo a través de rigurosa investigación interna una compañía puede esperar entender su propia fuerza de trabajo. Comenzamos con un problema de negocio: Si las mujeres representaban casi la mitad de nuestra fuerza laboral, ¿por qué estábamos viendo una caída tan drástica en la alta gerencia? Los líderes (mayoritariamente hombres) tenían la hipótesis de que las mujeres eran menos ambiciosas que los hombres, o que no eran capaces de ascender a los niveles más altos de liderazgo. Las encuestas tradicionales de involucramiento no van lo suficientemente a fondo para mostrar si alguno de esos argumentos es cierto. No fue una sorpresa que las encuestas que realizamos demostraron que ninguno de ellos está basado en la realidad