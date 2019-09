¿Debería empezar una negociación sobre su salario con una cifra en mente?

Cuando esté negociando el sueldo para un nuevo trabajo, tal vez sienta la tentación de usar como punto de partida el extremo superior del rango salarial anunciado. ¿Por qué no buscar la cantidad más alta? Bien, porque es probable que se decepcione. Las empresas anuncian ese rango para deshacerse de candidatos que no aceptarían una reducción de salario, y el extremo superior suele ser el pago máximo para un candidato experimentado. Si no cumple con todos los requisitos del trabajo, comenzar con esa cifra alta no es realista. Haga una pequeña investigación. Muchos sitios web de empleos brindan la información salarial de firmas particulares, o de tipos de empleos en lugares específicos. Utilice la información para determinar cuál debería ser su punto de partida. Además, no olvide prestar atención a otros aspectos de la remuneración, como el tiempo de vacaciones o el rembolso de colegiaturas. El salario es importante, pero no es lo único que importa.