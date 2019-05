Cuando los equipos directivos no están en sincronía con una estrategia, a veces se debe a que algunos no están de acuerdo con esta, pero dudan decirlo en voz alta (en particular si el jefe está presente). Por ejemplo, tal vez apoyen una iniciativa en la reunión de planeación, pero encuentren razones para no comprometer recursos más tarde. Una solución para este desajuste es una encuesta digital anónima y en tiempo real. La próxima vez que su equipo directivo discuta una medida estratégica, no les pregunte si están de acuerdo. En cambio, diríjalos a una plataforma de encuestas donde puedan votar sobre la iniciativa desde sus teléfonos inteligentes o computadoras portátiles. Si el tema de la junta es, digamos, una innovación de crecimiento, pida a todos que voten sobre el porcentaje de ganancias que debería invertir la firma. Después de que se emitan los votos, exhiba los datos al grupo; también puede pedir a los empleados que expliquen su razonamiento. Recuerde, la meta no es eliminar las discrepancias, sino sacarlas a la superficie para que el equipo pueda tener una discusión más rica y productiva.