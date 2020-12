¿Cómo podría reportar la junta directiva el trabajo realizado si no se reúne regularmente? ¿Qué tendría que presentar la administración si no existe una estrategia previamente aprobada por la junta sobre la cual se reportarán resultados, cumplimientos y omisiones? ¿Qué avalaría o sobre qué advertiría un consejo de auditoría si no existe una labor de auditoría preventiva y un equipo de la junta directiva atendiendo oportunamente el trabajo realizado por la auditoría interna?