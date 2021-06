Asignamos a los vendedores a diferentes grupos de bono. Algunos recibieron bonos condicionales, vinculados a las cuotas de ventas bajo tres tratamientos: estándar, punitivo y real-punitivo. En el estándar, le dimos un bono a los vendedores que alcanzaron una cuota de ventas semanales 20% superior a lo que previamente habían vendido. El tratamiento punitivo era idéntico, excepto por el encuadre: le dijimos a los vendedores que no recibir el bono era un castigo por no alcanzar sus metas. Finalmente, en el tratamiento real-punitivo, los bonos se entregaron al inicio de la semana y después se le retiraron a quienes no cumplieron su cuota.