Lo anterior no quiere decir que el talento no sea importante y que no debamos ponerle atención. Significa, más bien, que debemos revisar nuestro concepto de talento en las organizaciones. Si queremos tener éxito, busquemos personas que más que habilidosas, sean disciplinadas y comprometidas. Quizá sus historias no sean tan llamativas como la de los talentos innatos, pero sus resultados, casi con seguridad, serán mejores.