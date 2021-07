Gerentes de Costa Rica tienen debilidades en liderazgo, tecnología y uso de datos

Cristina Cubero, Gerente de Consultoría de Deloitte Costa Rica, presentó los resultados este miércoles 15 de abril. (Deloitte Costa Rica para EF)

La preparación de líderes para administrar el talento de la generación Z, la adecuada aplicación de herramientas tecnológicas y el aprovechamiento de los datos como insumo de recursos humanos son las principales debilidades que perciben los gerentes de Costa Rica en su gestión o la de su empresa.

Este es el resultado que arroja el tercer informe anual de Deloitte Tendencias de Capital Humano Global 2015: Liderando en el Nuevo Mundo Laboral, en su apartado para Costa Rica.

Cristina Cubero, gerente de consultoría de Deloitte Costa Rica, explicó a EF que el estudio fue aplicado a más de 3.300 líderes de negocios y recursos humanos (RRHH) en 106 países, 132 de ellos en Costa Rica. "Las empresas puntúan cuán importante es cada tema para 2015 y dan una percepción de cuán preparadas están para atender ese tema. La diferencia entre estos indicadores da una brecha de capacidad: a mayor brecha mi organización está menos preparada para atender los cambios en ese sector", dijo Cubero.

Mediante un comunicado de prensa, Deloitte informó sobre las principales tendencias de los resultados obtenidos para Costa Rica:

Liderazgo: un 57% dijo no tener no tienen un plan de liderazgo adecuado para la generación de los Milenarios (nacidos aproximadamente entre 1983 y 1993, la generación Y y desde 1993 al 2003 la generación Z).

Tecnología: Un 50% aceptó que no saca ventaja de la tecnología móvil y de las redes sociales para el aprendizaje. Más del 65% reconoció que sus sistemas, especialmente los de aprendizaje y desarrollo, no están sacando provecho del video, la simulación y las dinámicas de juego/video.

Uso de datos: El 50% de las empresas costarricenses no utilizan la data disponible en redes sociales para mejorar el reclutamiento, compromiso, y la marca empleador. Además, el uso de reportes operativos de RRHH es usual para más del 75% de las organizaciones locales, no obstante un 50% admitió que la profundidad del análisis de esa "data" para la correlación con indicadores de negocio y su impulso es débil o no existe.

Además, cerca de un 40% de los entrevistados reconoció no contar con programas o sistemas enfocados en el compromiso y desarrollo de las nuevas generaciones y un 30% admitió que no conoce realmente las habilidades que necesitará la empresa en el futuro y por tanto el personal debe desarrollar.

Las principales diferencias con los resultados globales se dan en el área de cultura y compromiso y en la percepción del desempeño de los departamentos de recursos humanos.

Cultura y compromiso fue la principal preocupación global, con 87% de los participantes colocándola como el principal desafío para 2015, mientras en el país solamente cerca de un 30% de las empresas considera que no está logrando movilizar la cultura con los valores deseados.

El desempeño del departamento de recursos humanos fue mayoritariamente reprobado en el estudio global, con apenas un 5% de los gerentes calificando como excelentes sus acciones en este campo. En Costa Rica, la percepción gerencial es otra pues las empresas costarricenses consideran que sus sistemas de Recursos Humanos están "bastante alineados con las necesidades del negocio actual".

El estudio concluye que la agenda de prioridades de las empresas costarricenses para 2015 es:

-Cultura y Compromiso: 89%

-Liderazgo: 84%

-Capacitación y Desarrollo: 79%