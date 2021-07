Daily scrum updating the sprint plan En scrum, uno de los componentes del ciclo corto o iteración es mantener actualizado el avance de las actividades prioritarias. (iStock para EF)

Fueron los desarrolladores de software quienes trajeron la filosofía agile a Costa Rica, pero el alcance de este modelo de trabajo superó las fronteras de la informática y ahora hay empresas costarricenses de diferentes campos aplicando variaciones de este modelo.

Compañías de educación, implementación de estrategia, diseño gráfico e incluso hardware ya han ejecutado agile.

Se le llama filosofía porque es un marco de referencia, no hay una receta única para su aplicación, sino principios fundamentales que guían el proceso. Agile sirve como sombrilla para cuatro marcos de trabajo: kanban, lean, XP y scrum. El valor común es la reducción del desperdicio, interpretada como el máximo aprovechamiento del tiempo y los recursos.

¿Cuál es el mejor? Depende de las particularidades de su equipo. En el país se ha popularizado el scrum.

"Es importante aclarar que ser ágil o no, no es un todo o nada, no es un estado definitivo al que se llega o no, sino un camino constante, es una forma de trabajar", afirma Mario Méndez, agile coach de la empresa consultora sINNplify.

LEA: Conozca la metodología de oficina Ágil y cómo aplicarla

Resultados y mejora continua

Al implementar agile con scrum se arman grupos de trabajo con roles y objetivos definidos, donde no hay jefaturas sino que cada quien aporta de su conocimiento y alguien con certificación del marco de trabajo coordina las sesiones.

Son organizaciones horizontales que priorizan la entrega rápida de resultados, asegurándose de que estos cubren las necesidades prioritarias del cliente y son los que más le generan valor. Para definir con precisión esos valores, es indispensable el involucramiento del cliente a lo largo de todo el proceso.

El equipo de sINNplify lo describe como el modelo de la patineta: si la necesidad del cliente es transportarse, la primera entrega debe ser una patineta que le permita hacerlo. Con la necesidad prioritaria cubierta desde el principio, el resto del trabajo fluye.

LEA: Empresas deben romper esquemas tradicionales de organización y moverse a grupos sin jefaturas

Cada grupo define la duración de sus ciclos de trabajo (que va de una a cuatro semanas) y las condiciones mínimas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

Uno de los miembros del equipo es el representante del cliente y su voz, quien permite la interacción constante entre proveedores y empresa. Todos los días se organizan sesiones de trabajo que permiten al equipo estar enterado de los avances de cada miembro y de los retos y pendientes.

Con cada entregable, se eligen mejoras para aplicar en el siguiente ciclo y se comienza de nuevo.

"La filosofía agile se basa en la planificación y desarrollo adaptativo, así como una entrega continua de entregables de valor y en tiempo más cortos. Se centra principalmente en que las personas hagan el trabajo con eficacia", explica agile expert e instructor de agile en Mapo Learning.

La empresa costarricense NW Consulting Services, un partner de SAP que ofrece servicios de consultoría, es una de las que está implementando agile en sus procesos.

"Actualmente la cobertura está a un 30%, para la implementación de nuevas funciones o mejoras (proyectos SAP). Esto se debe a que en marzo SAP estableció la metodología de implementación SAP Activate, la cual está basada en agile (scrum) y recientemente se inició el proceso de certificación en dicha filosofía. Se espera que para final de año todos nuestros proyectos se desarrollen con agile", afirma Pedro Bello, gerente de proyectos y soluciones de NW Consulting Services.

En Costa Rica, sINNplify y Mapo Learning ofrecen capacitaciones para tomar exámenes de certificación en línea.

Lea más sobre este tema y los requisitos para ser un buen cliente de un proveedor agile en la edición impresa de EF que circulará el lunes 8 de agosto.