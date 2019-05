La segunda forma en que las organizaciones suelen fallarle a los afroamericanos es través de políticas ineficientes o inexistentes en cuanto a diversidad e inclusión. Conforme un apoyo más amplio hacia la acción afirmativa ha declinado, muchas compañías han cambiado hacia definir la diversidad a partir de metas ambiguas y excesivamente generales, como los de la diversidad de pensamiento. "En este cambio puede haber beneficios percibidos para los directivos blancos. Por una parte, les permite construir metas que puedan ser más aceptables para aquellos que no son entusiastas respecto a la acción afirmativa. También les da permiso de evitar conversaciones sobre raza. Sin embargo, este enfoque hace poco para atender los temas específicos que afectan a los trabajadores afroamericanos. Las compañías que no han articulado claramente cómo apoyarán de forma particular a los trabajadores de color probablemente no podrán responder cuando surjan problemas de acoso o discriminación racial.