Realizar exitosamente una búsqueda confidencial significa hacer extremos esfuerzos para asegurar que esto nunca suceda. Me han contratado ejecutivos para encontrar el reemplazo de algunos de sus subordinados directos mientras que, sin que estos lo supieran, yo estaba en el proceso de encontrar a quien los reemplazaría a ellos. He asistido en comidas mientras, por coincidencia, estaba en el proceso de encontrarle reemplazo a alguno de los invitados. (No podía cancelar, porque hacerlo podía detonar sospechas. Tampoco podía evitar conversaciones normales, como las de preguntarle a esa persona cómo van las cosas en el trabajo.)