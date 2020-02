The Motley Fool ofrece un gran ejemplo. La compañía está inspirada en un personaje de la comedia de Shakespeare “As You Like It,” quien, al ser el bufón, puede vivir fuera de la sociedad y compartir libremente sus opiniones y creencias en una forma que no está disponible para los demás. Con ese espíritu, los hermanos fundadores de la compañía, Tom y David Gardner, han imbuido a su creación corporativa con “bufonería”: La compañía tiene como único código de vestimenta “no vistas nada que avergüence a tus padres” y ha posicionado la honestidad como uno de sus valores centrales. En The Motley Fool, las personas se sienten cómodas expresándose, tanto física como verbalmente.