Porque parece que el país, o lo que pasa dentro de él, está siendo movido más por nuevas convicciones y valores que por líderes. Porque es verdad que hace rato no tenemos muchos líderes en quiénes creer, y nos hacen demasiada falta. Si no, ¿cómo explicamos que Keylor Navas no pueda ni siquiera salir por el aeropuerto como cualquier mortal? ¿Cómo explicamos tanto influencer? Y, en todo caso, ¿en qué influencian?