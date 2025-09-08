Internacionales

OMS avala nuevos tratamientos para diabetes y presiona para bajar sus precios

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y AFP

El mercado global de medicamentos para diabetes tipo 2 alcanzó los $53.000 millones en 2024 y se proyecta llegar a $72.000 millones para 2030, según un informe de investigación del mercado mundial. Mientras que los fármacos contra la obesidad podrían representar el 9% del total de ventas farmacéuticas mundiales en 2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
semaglutidaobesidaddiabetesmedicamentosOMS
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.