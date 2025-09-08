OMS avala nuevos tratamientos para diabetes y presiona para bajar sus precios

El mercado global de medicamentos para diabetes tipo 2 alcanzó los $53.000 millones en 2024 y se proyecta llegar a $72.000 millones para 2030, según un informe de investigación del mercado mundial. Mientras que los fármacos contra la obesidad podrían representar el 9% del total de ventas farmacéuticas mundiales en 2030.

Los medicamentos basados en semaglutida, como Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk, han generado un incremento de aproximadamente $1 billón en el valor de mercado conjunto de las farmacéuticas danesa y estadounidense desde 2021. (Shutterstock/Shutterstock)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el viernes, por primera vez, la nueva generación de tratamientos de éxito contra la diabetes y la obesidad, haciendo un llamado a la disponibilidad de versiones genéricas, más económicas, para las poblaciones de los países en desarrollo.

La OMS añadió la semaglutida –principio activo de Ozempic y Wegovy de la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk–, la dulaglutida y la liraglutida, así como la tirzepatida a su lista de medicamentos esenciales, que se actualiza cada dos años, según un comunicado.

La inclusión representa un hito significativo para una clase terapéutica que ha experimentado problemas de desabastecimiento en múltiples mercados durante 2023 y 2024, principalmente debido al aumento de la demanda para indicaciones no aprobadas, particularmente para control de peso en pacientes sin diabetes.

De acuerdo con cifras de la Organización, más de 3,7 millones de personas murieron en 2021 a causa de enfermedades vinculadas al sobrepeso o la obesidad, más que el número de víctimas de las principales enfermedades infecciosas mortales —malaria, tuberculosis y sida— combinadas.

Los nuevos tratamientos contra la diabetes y la obesidad potencian la acción de una hormona que actúa sobre la secreción de insulina (GLP-1) y, de manera más amplia, sobre la sensación de saciedad.

Inicialmente desarrollados contra la diabetes, mostraron resultados notables para ayudar en la pérdida de peso y son celebrados por especialistas como un avance terapéutico mayor, aunque con limitaciones.

El segmento de medicamentos para diabetes, valorado $53 mil millones en 2024, se proyecta alcanzar $72 mil millones para 2030 con una tasa de crecimiento anual del 7,8%. (Shutterstock)

Sus precios muy elevados, que en Estados Unidos pueden superar los $1.000 al mes, “limitan el acceso a estos medicamentos”, observa la OMS, que teme que los países más desfavorecidos queden excluidos.

Para garantizar que estos tratamientos inyectables que “salvan vidas” lleguen a quienes más los necesitan, la agencia llama a “fomentar la competencia de genéricos para reducir los precios”.

La brecha de precios es particularmente pronunciada considerando que el mercado de medicamentos para bajar de peso se valoró en $6.620 millones en 2023 y alcanzaría $77.240 millones para 2030, con un crecimiento anual del 31,6%, mientras millones de pacientes permanecen sin acceso por costos prohibitivos.

Según Andrew Hill, investigador en farmacología de la universidad de Liverpool, estudios muestran que la semaglutida genérica podría producirse en masa en India por apenas $4 al mes.

La patente del semaglutida expirará en 2026 en algunos países, entre ellos Canadá, India y China, lo que podría favorecer la producción de genéricos.

Más allá de la diabetes y la obesidad, estos tratamientos parecen estar vinculados a mejoras en diversas patologías.

Según un estudio publicado esta semana en la revista JAMA, los pacientes con problemas cardíacos que tomaban estos medicamentos presentaban un riesgo reducido de más del 40% de ser hospitalizados o morir prematuramente.

Los datos epidemiológicos subrayan la magnitud del desafío: más de mil millones de personas en el mundo sufren de obesidad, y más de 800 millones padecían diabetes en 2022, según la OMS.

La organización también añadió una serie de fármacos contra el cáncer a su lista de medicamentos esenciales.