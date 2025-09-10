Negocios

42% de las empresas proyectan aumentar sus planillas: vea si el sector de su especialidad espera crecimiento o recortes

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las estructuras de costos operativos del sector empresarial costarricense experimentan una reconfiguración acelerada durante el cuarto trimestre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
expectativasempleoscontratacionesempresassectores
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.