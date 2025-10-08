Acceda al especial de colegios 2026 por ₡2.035 mensuales, incluso a los de años anteriores

Si usted es una de las personas interesadas en conocer cuál es el rendimiento de los colegios privados de Costa Rica en las diferentes pruebas de admisión de tres universidad públicas, entonces seguramente se interesará en el especial que publica El Financiero todos los años.

En El Financiero ya tenemos publicados varios reportajes del especial de colegios 2026 en el que mostramos y analizamos los resultados de las pruebas de aptitud académica de los colegios junto con los precios de sus mensualidades y matrícula.

Esta información se ha convertido en una herramienta importante para familias que deciden y pueden pagar educación secundaria privada, pues funciona como un parámetro para el rendimiento o la calidad académica.

EF sigue una metodología clara con base en los datos proporcionados por las universidades y el Ministerio de Educación. Aquí puede ver todos los artículos publicados en este año:

Especial de Colegios 2026.

Estos algunos de los contenidos del especial 2026:

