AnalogFolk anuncia el desarrollo del proyecto ‘With Robots’ en Costa Rica

El Grupo AnalogFolk es un grupo de mercadeo y tecnología global que crea un futuro más inteligente para las personas, las marcas y la sociedad. Imagen con fines ilustrativos

El Grupo AnalogFolk (AFG) comunicó este jueves 23 de setiembre el inicio de operaciones de su proyecto más reciente With Robots, una empresa global de tecnología y automatización.

La compañía se creó en respuesta a una demanda en el mercado para ayudar a las marcas a entregar sus proyectos de ingeniería tecnológica, desarrollo web y producción publicitaria, incluida la adaptación y localización automatizada de contenido, de manera más eficiente, efectiva y con mayor impacto.

Así lo indicó la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) por medio de un comunicado de prensa, en el que se agrega que With Robots busca desarrolladores de software, gerentes de proyectos técnicos, ingenieros de seguros de calidad, expertos móviles, entre otros.

Las personas interesadas en aplicar a esos puestos de trabajo pueden ingresar al enlace https://www.withrobots.com/ y darle clic en Contact Us/ Work for Us.

[ Anuncian ferias virtuales de empleo para finales de setiembre y octubre ]

“Es maravilloso ver que nuestro equipo creciente no solo genera soluciones tecnológicas para marcas líderes, sino que también aplica su destreza en ingeniería para abordar los problemas que afectan el marketing digital”, comentó Miguel Álvarez, director de tecnología de AFG y director ejecutivo de With Robots.

With Robots es parte de AFG, el grupo de tecnología y mercadeo global progresivo que crea un futuro más inteligente para las personas, las marcas y la sociedad, menciona el comunicado.

[ Grupo Purdy anuncia cambio de imagen y una evolución hacia la industria de la movilidad ]

Además, el grupo cuenta con oficinas en Londres, Ámsterdam, Nueva York, Hong Kong, Shanghái y Sídney en asociación con marcas como Bayer, Beats by Dre, Foot Locker, L’Oreal, Nike, Netflix y Unilever.